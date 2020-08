“ High Score ”: Netflix lance un documentaire sur les origines des jeux vidéo qui, malgré son style réussi, finit par être insuffisant

La série documentaire ‘High Score’, qui vient de sortir sur Netflix, est appelé, malgré son caractère apparemment inoffensif, à susciter une controverse. Ses vertus et ses problèmes sont si évidents et indéniables que chaque spectateur devra évaluer à quoi s’attendre d’un documentaire sur les jeux vidéo, en particulier sur ses origines. Et pourtant, il est peu probable que même les critiques les plus hargneux et les plus accommodants des fanboys ne cèdent pas à «High Score» qui, à tout le moins, s’est mis à récurer considérablement.

Le principal et le plus évident de ses problèmes, dont découlent tous les autres, est que en six épisodes de moins de 50 minutes chacun, il est impossible de couvrir toute l’histoire du jeu vidéo. Ses épisodes sont légèrement thématiques, traitant tantôt de moments historiques (les pionniers, le tsunami de Nintendo au début des années quatre-vingt, la guerre Nintendo-Sega), tantôt de problèmes techniques (3D), tantôt de genres (jeux de jeux de rôle, jeux de combat). Ce n’est qu’en lisant le thème de chacun, le joueur peu aguerri – et il n’est pas nécessaire d’être un expert du médium -, détectera les lacunes.

Jeux de conduite, jeux de stratégie ou aventures vidéo classiques, jeux vidéo de pays autres que les États-Unis ou le Japon, l’industrie ne courant dominant, les classiques d’arcade avant ‘Street Fighter II’, les dizaines de consoles à succès qui ne sont pas les deux ou trois habituelles, le jeu portable qui existe depuis l’époque du Game & Watch … on s’accorde à dire que les phénomènes Des événements récents tels que l’éclosion d’Internet pour les jeux en ligne (quelque chose est souligné lorsque l’on parle de “ DOOM ”) ou des phénomènes tels que “ Minecraft ” ou “ Fortnite ” peuvent être exclus du champ d’étude de la série si vous souhaitez parler uniquement de jeux classiques ( bien qu’il ne devrait pas l’être s’il est destiné à parler de jeux qui ont ouvert de nouvelles voies pour le médium), mais la série ne mentionne même pas la première Playstation. Ni, bien sûr, aucune console qui est venue plus tard.

ET ce n’est qu’à la surface: si on plonge dans chacun des épisodes, les espaces non traités sont bruyants. Dans le chapitre des jeux de combat, ils parlent de «Street Fighter II» et de «Mortal Kombat», oui, mais pas de leurs successeurs ou des origines du genre. Et dans le RPG, seuls les premiers pas de la saga ‘Ultima’ sont expliqués, comment la pionnière Roberta Williams a créé son premier jeu et quelques notes sur ‘Final Fantasy’. Ce n’est pas parce que chaque chapitre laisse des noms essentiels sans les mentionner, c’est que chacun des épisodes est une poignée de brefs plans en l’air qui empêchent le spectateur de prendre une vision non complète, mais simplement globale du sujet.

‘High Score’: la bonne partie

Où sont donc les points positifs de cette nouvelle série documentaire? Précisément dans sa position presque déclarée contre le completisme. “ High Score ” veut simplement lancer au spectateur une poignée de portraits, de moments décousus dans la longue histoire des jeux vidéo, pour illustrer la grande variété de personnages, de genres et de moments qui le peuplent. En ce sens, sans chercher une utilité au-delà de «(la plupart de) ces personnes sont très importantes pour l’environnement», la production fonctionne.

Et cela fonctionne parce que, à l’exception de quelques créateurs ou joueurs qui n’ont aucun intérêt au-delà du folklore du marketing, la plupart des bustes parlants ont des choses à raconter et ils le font avec grâce. Il est vrai que la série insiste encore et encore pour parler des champions des tournois de jeux vidéo des années 80 et 90, dans des histoires pas très intéressantes – sauf celle de Rebecca Heineman, la première championne d’une compétition nationale de jeux vidéo. en 1981, et, de manière significative, co-fondateur du mythique studio Interplay, mais il y a de véritables pionniers parmi les invités, et il est apprécié qu’ils partagent où ils ont obtenu leurs idées ou avec quelles techniques ils l’ont fait.

Au niveau fétiche, “ High Score ” offre des cadeaux aux fans de culture rétro dans pratiquement tous les épisodes: principalement, un nombre infini de documents directement rapportés du passé, des enregistrements étranges pour la télévision et des publicités peu vues aux images en mouvement de certains jeux vidéo peu connus. Certains de ces documents sont montrés par ses propres auteurs, tels que conceptions extraterrestres originales de ‘Space Invaders’ de Tomohiro Nishikado, planification de ‘Sonic the Hedgehog’ de Naoto Ohshima ou les croquis de démon pour «DOOM» de John Romero.

L’approche du documentaire est parfois trop complaisante avec les histoires racontées par ses protagonistes, trop généreux avec leurs propres mythologies. Quand le créateur de ‘Street Fighter II’ parle de son jeu comme du premier jeu vidéo qui a permis la confrontation entre deux joueurs, ou que Romero dit que ‘Wolfenstein 3D’ était le premier vrai jeu en trois dimensions, personne n’est en charge de qualifier ses propos, même en commentaire en bas. C’est logique: beaucoup de ces designers (en particulier les nord-américains) sont également des vendeurs professionnels et ont tendance à exagérer. Mais un documentaire ne doit pas hocher la tête et se taire.

«High Score» est un cadeau sans prétention pour ceux qui s’intéressent, plus qu’à l’histoire ou aux sources secrètes du médium, à son esthétique et à ses anecdotes. Il sait que le matériel qu’il traite peut être poli sans effort, comme le montrent les intermèdes animés ou le début ironique de la série, avec rien de moins que l’histoire du désastreux “ ET l’extraterrestre ” pour Atari. ‘High Score’ profite de ses astuces, mais il tombe souvent dans ses propres pièges, laissant trop de noms propres hors de ses histoires (exemple évident: John Carmack et Ed Boon, respectivement 50% de ‘Doom’ et ‘Mortal Kombat’, Ils sont mentionnés au passage, et toute l’attention va à John Romero et John Tobias … pourquoi? Parce qu’ils étaient plus proches?).

Bien que le sentiment d’opportunité manquée persiste à la fin de chaque chapitre, il est juste de reconnaître les efforts de «High Score». Par exemple, il raconte l’histoire fascinante et émouvante de Jerry Lawson, afro-américain qui a conçu le Fairchild Channel F et, avec lui, a littéralement inventé le jeu de cartouches, c’est-à-dire les machines exécutant différents jeux vidéo. Une véritable révolution, au-delà de gagner un tournoi «Sonic» des années 90, et rarement racontée en détail. Ce sont ces moments, quand il se concentre sur eux, qui font la victoire totale de ‘High Score’ (ou, par exemple, avec la naissance de ‘Ms. Pac-Man’ comme un hack de ‘Pac-Man’ ou l’histoire du Le RPG activiste disparu depuis longtemps ‘GayBlade’). Mais malheureusement, six épisodes plus tard, il reste encore trop à dire.