High School Musical: The Series saison 3: date de sortie, distribution et actualités de l’émission Disney +

Y aura-t-il une comédie musicale au lycée: la saison 3 de la série? Voici tout ce que vous devez savoir sur HSMTMTS saison 3.

High School Musical: The Musical: La série la saison 2 est enfin là et il y a déjà une demande pour HSMTMTS saison 3.

HSMTMTS la saison 2 reprend là où la saison 1 s’est arrêtée. Suite à la production à succès d’East High de Musical du lycée: le musical dans la saison 1, nous découvrons si Nini accepte son offre d’étudier au Conservatoire des jeunes acteurs et comment cela affecte sa relation avec Ricky. Sans oublier, la saison se concentre sur la production printanière de Miss Jenn de La belle et la Bête.

Y aura-t-il un High School Musical: The Musical: La série mais la saison 3? Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent HSMTMTS saison 3, y compris la date de sortie, le casting, la bande-annonce, la bande originale, la comédie musicale, les actualités, les spoilers et bien plus encore.

Quand est-ce que High School Musical: The Musical: La série la saison 3 est-elle sortie?

High School Musical: The Series saison 3: date de sortie, distribution, bande-annonce et actualités. Image: Disney +

Y aura-t-il une saison HSMTMTS 3?

Dans l’état actuel des choses, Disney + n’a pas encore annoncé s’il a officiellement renouvelé High School Musical: The Musical: La série pour une troisième saison. Cependant, il semble qu’il y ait déjà des plans pour un HSMTMTS la saison 3 aura lieu. Olivia Rodrigo a récemment déclaré au Guardian qu’elle était « engagée dans HSM pour deux ans de plus ».

En d’autres termes, cela ressemble à HSMTMTS fonctionnera jusqu’en 2023 au moins, à moins que le nombre de vues ne diminue rapidement Cela signifie qu’une troisième et peut-être quatrième saison sont déjà en préparation dans les coulisses.

Quand est-ce que HSMTMTS la saison 3 est-elle sortie?

Encore une fois, il n’y a pas de fonctionnaire High School Musical: The Musical: La série date de sortie de la saison 3 pour le moment. HSMTMTS La saison 2 devait initialement débuter en novembre 2020. Cependant, la production a été retardée en raison de la pandémie de coronavirus et n’a fait ses débuts qu’à la mi-mai 2021.

Étant donné que les restrictions de COVID-19 se sont maintenant assouplies, nous imaginons qu’il ne faudra qu’un an avant HSMTMTS la saison 3 sortira. Dans cet esprit, attendez-vous à en voir plus HSMTMTS dès mai 2022. Les épisodes seront probablement diffusés chaque semaine sur Disney + comme les deux premières saisons.

Qui sera dans le HSMTMTS casting de la saison 3?

Dans l’état actuel des choses, il ressemble à tous nos favoris de High School Musical: The Musical: La série la saison 2 reviendra dans la saison 3. Vous pouvez donc vous attendre à voir les icônes Joshua Bassett (Ricky), Matt Cornett (EJ), Sofia Wylie (Gina), Larry Sapperstein (Big Red), Julia Lester (Ashlyn), Dara Renée (Kourtney) ), Frankie Rodriguez (Carlos) et Joe Seradini (Seb) reviennent tous.

Les fans d’Olivia Rodrigo qui craignent que sa nouvelle carrière de popstar n’empêche Nini d’apparaître dans la saison 3 ne doivent pas s’inquiéter. Comme nous l’avons mentionné, Olivia a déclaré au Guardian en mai 2021 qu’elle était « engagée dans HSM pour deux ans de plus ». En d’autres termes, elle sera certainement dans la saison 3 et peut-être aussi dans la saison 4.

Mark St Cyr. (M. Benjamin Mazzara) et Kate Reinders (Miss Jenn), qui jouent les professeurs préférés d’East High, seront probablement de retour pour plus HSMTMTS amusant. On imagine que de nouveaux personnages seront également introduits.

Dans quoi la comédie musicale sera-t-elle HSMTMTS saison 3 être?

Il n’y a pas encore de mot officiel sur ce que le High School Musical: The Musical: La série la comédie musicale de la saison 3 sera. Après Musical du lycée: le musical dans la saison 1 et La belle et la Bête dans la saison 2, tout est possible.

Écoutez les œufs de Pâques. Nini a mentionné La belle et la Bête au début de la saison 1, un personnage pourrait donc laisser échapper la comédie musicale de la saison 3 à un moment donné au cours de la saison 2.

Que se passera-t-il dans HSMTMS saison 3?

Tout dépend de la fin de la saison 2. Notre supposition est que High School Musical: The Musical: La série la saison 3 se concentrera sur la prochaine comédie musicale hivernale de l’école alors que les élèves entament une toute nouvelle année d’école. Nous devrons continuer à regarder la saison 2 pour savoir quels personnages se fréquentent encore et comment l’intrigue se déroule dans la saison 2.

Quelles chansons seront dans le HSMTMTS bande-son de la saison 3?

Encore une fois, nous ne le saurons pas tant que le High School Musical: The Musical: La série La comédie musicale de la saison 3 est annoncée. Cependant, attendez-vous à ce qu’il y ait un mélange de chansons originales aux côtés de chansons de la comédie musicale de la saison 3, tout comme les deux premières saisons.

Il semble également probable que certaines chansons de Lycée Musical 3 pourrait présenter comme Lycée Musical 2 des chansons ont été incluses dans la saison 2.

y a t-il HSMTMTS bande-annonce de la saison 3 encore?

Non, mais nous vous mettrons à jour dès que Disney + publiera un High School Musical: The Musical: La série bande-annonce de la saison 3.

