Y aura-t-il une saison HSMTMTS 2 sur Disney + et quelle sera la comédie musicale? Voici tout ce que vous devez savoir.

Disney + a confirmé qu’il y aura un High School Musical: The Musical: La séries saison 2 et ça sortira bientôt.

Depuis le lancement de Disney +, les abonnés sont obsédés par HSMTMTS. Non seulement l’adolescent à succès montre-t-il un nouveau regard Musique de lycée (il s’agit de l’école où le Musique de lycée films ont été filmés mettant en scène une production de Musique de lycée) mais il a aussi un casting brillant (Olivia Rodrigo, Joshua Bassett, Sofia Wylie, Matt Cornett etc.).

La finale de la saison 1 a été diffusée en janvier 2020, laissant les fans désespérés pour la saison 2. Dans cet esprit, voici toutes les informations importantes que nous connaissons. HSMTMTS saison 2, y compris la date de sortie, le casting, la bande-annonce, la bande originale, les nouvelles et plus encore.

Quand est-ce High School Musical: The Musical: La série la saison 2 est-elle sortie?



High School Musical: The Series saison 2: Date de sortie, distribution et actualités de l’émission Disney +. Image: Disney +

Quand est-ce HSMTMTS la saison 2 est-elle sortie?

Disney + était si confiant en High School Musical: The Musical: La série qu’ils l’ont renouvelé pour la saison 2 en octobre de l’année dernière avant même que la saison 1 ne soit diffusée. La production de la deuxième saison a commencé en février 2020, mais elle a été retardée en raison de la pandémie de coronavirus, laissant la date de sortie de la saison 2 en suspens.

Les fans n’ont pas à s’inquiéter cependant. Dinsey + a depuis confirmé qu’un épisode spécial unique intitulé High School Musical: The Musical: The Holiday Special sera présenté en première sur la plate-forme de streaming à succès le 11 décembre 2020, la saison 2 suivra peu de temps après en 2021. Croisons les doigts pour qu’elle tombe en janvier.

On imagine qu’il y aura 10 épisodes comme dans la saison 1.

Qui sera dans le HSMTMTS casting de la saison 2?

Dans l’état actuel des choses, il ressemble à tous nos favoris de High School Musical: The Musical: La série la saison 1 reviendra dans la saison 2. Vous pouvez donc vous attendre à voir Olivia Rodrigo (Nini), Joshua Bassett (Ricky), Matt Cornett (EJ), Sofia Wylie (Gina), Larry Sapperstein (Big Red), Julia Lester (Ashlyn) , Dara Renée (Kourtney), Frankie Rodriguez (Carlos Rodriguez), Mark St Cyr. (M. Benjamin Mazzara) et Kate Reinders (Miss Jenn) à nouveau.

On ne sait actuellement pas comment Olivia Rodrigo figurera dans la saison si Nini accepte son offre d’étudier dans une école des arts du spectacle, mais nous ne pensons pas qu’elle quittera la série de si tôt. Quant au personnage de Sofia Wylie, Gina, déménage à Salt Lake City, HSMTMTS Le showrunner Tim Federle a déclaré à ET: « C’est difficile pour moi d’imaginer faire la deuxième saison sans Sofia Wylie. » En d’autres termes, elle revient presque définitivement.

Tim a également révélé que « Seb s’intensifie comme une série régulière » donc nous verrons Joe Serafini dans chaque épisode de la saison 2. Il a ensuite laissé entendre que « il y a de nouveaux visages et de nouvelles personnes à rencontrer » dans la saison 2 également.

Dans quoi la comédie musicale HSMTMTS saison 2 être?

La comédie musicale que le casting prendra dans la saison 2 est le classique bien-aimé de Disney Beauty and the Beast. Le showrunner Tim Federle a déclaré à Entertainment Weekly: «L’effusion d’amour et de soutien pour la saison 1 a été incroyablement excitante, et je suis ravi que les Wildcats se lancent La belle et la Bête dans la saison 2.

Il a ajouté: « C’était l’un des premiers spectacles de Broadway que j’ai jamais vu, quand j’avais 14 ans, et il a toutes les métaphores parfaites pour l’expérience du lycée: les gens me jugent-ils pour mon apparence? Qu’est-ce que le véritable amour? Vais-je réaliser l’avenir dont je rêve? Et, peut-être plus important encore, il y a des fourchettes dansantes.

Que se passera-t-il dans HSMTMS saison 2?

La saison 2 reprendra probablement là où la saison 1 s’est arrêtée et, comme Miss Jenn l’a taquiné, les étudiants découvriront que la comédie musicale de printemps est Beauty and the Beast et nous verrons les étudiants auditionner et répéter pour cela. Nous découvrirons également si Nini accepte son offre, si elle le dit à Ricky et comment cela affecte leur relation à long terme.

Ailleurs, nous imaginons que Kourtney passera une audition pour la comédie musicale maintenant que nous savons à quel point sa voix chantante est excellente. Nous verrons également la relation entre Big Red et Ashlyn se dérouler maintenant qu’ils se sont embrassés, et plus encore avec Carlos et Seb. De plus, nous avons hâte de découvrir la suite pour EJ et Gina.

Que nous voyions ou non plus d’étincelles entre Ricky et Gina, Tim Federle a déclaré à ET: « Je sais que nous avons des Rina stans là-bas, et j’espère que cette émission aura cinq ou sept saisons, donc nous verrons où ils finissent tous. » Il a également dit que nous verrons plus de « situation romantique » de Miss Jenn.

Quelles chansons seront dans le HSMTMTS bande originale de la saison 2?

Cela deviendra clair dès que nous saurons ce qu’est la comédie musicale printanière à East High dans la saison 2. Cela étant dit, il y aura un mélange de morceaux de spectacle et de chansons originales dans la saison 2, tout comme dans la saison 1.

y a t-il HSMTMTS bande-annonce de la saison 2 encore?

En l’état, il n’y a pas de remorque pour High School Musical: The Musical: La série saison 2 mais nous vous tiendrons au courant dès qu’il y en aura un.

Que voulez-vous qu’il se passe HSMTMTS saison 2?

