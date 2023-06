High School Musical: The Musical: The Series Saison 4 Bande-annonce Aperçus Finale de la série

Nous sommes tous dans le même bateauau moins jusqu’au 9 août, date à laquelle High School Musical : La comédie musicale : La série la dernière saison arrive sur Disney +. Basé sur le phénomène mondial sorti en 2006 qui a complètement changé la perception des comédies musicales pour toute une génération, le spectacle a été créé sur la plateforme de streaming House of Mouse en 2019, élargissant l’univers d’East High. Et maintenant ça touche à sa fin.







Mercredi, The Hollywood Reporter a confirmé que la série mettrait fin à sa diffusion avec la quatrième saison à venir, qui débutera dans moins de deux mois. Disney+ a également publié la première bande-annonce offrant le premier regard officiel sur les nouveaux épisodes :

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Comme cela s’est produit dans le troisième film de la trilogie dirigée par Kenny Ortega, les Wildcats reviennent de leurs vacances d’été au camp de théâtre pour terminer leur dernière année de lycée avant que la vie ne les sépare pour aller à l’université et réaliser leurs rêves.

A cette occasion, les élèves recréeront High School Musical 3 : année secondaire en tant que comédie musicale, quelque chose qui ressemble en fait aussi à l’intrigue du film, dans lequel les protagonistes originaux développaient une comédie musicale sur leur propre dernière année d’école.

Mais une annonce surprise change tout ce que les enfants avaient prévu. High School Musical 4 : La Réunion, un film de fiction créé pour la série, est tourné à East High. Ainsi, la nouvelle génération de Wildcats sera enfin incluse dans l’univers qui a tout commencé en premier lieu.

Connexes: Distribution musicale du lycée: où ils en sont aujourd’hui







Qui revient pour la dernière saison de la série High School Musical ?

Disney

Corbin Bleu, Monique Coleman, Lucas Grabeel, Bart Johnson, Alyson Reed et Kaycee Stroh, membres du Lycée musical Les acteurs joueront eux-mêmes et entreront dans leurs personnages Chad, Taylor, Ryan, l’entraîneur Bolton, Mme Darbus et Martha une fois de plus, étant les membres de retour de la distribution qui joueront dans le quatrième volet fictif de la franchise.

High School Musical : La comédie musicale : La série les stars Joshua Bassett, Sofia Wylie, Dara Reneé, Julia Lester, Frankie Rodriguez, Kate Reinders et Liamani Segura seront également de retour pour la dernière saison.

Kylie Cantrall, Matthew Sato, Caitlin Reilly et Vasthy Mompoint ainsi que Mark St. Cyr, Matt Cornett, Larry Saperstein, Joe Serafini, Adrian Lyles et Saylor Bell Curda se joindront en tant que personnages secondaires.

Des rumeurs sur Vanessa Hudgens et Zac Efron, les principales stars du film original revenant jouer elles-mêmes et les bien-aimés Troy Bolton et Gabriella Montez existent depuis un certain temps maintenant, mais aucune confirmation n’a été donnée à ce sujet. Bien que ce soit certainement la plus grande surprise que le spectacle puisse offrir aux fans.

La romance de Troy et Grabriella était au cœur de Lycée musicalmais en fin de compte, c’était une histoire de passage à l’âge adulte où les jeunes se retrouvent et choisissent leur place dans le monde, peu importe ce que les gens pourraient penser de ce qu’ils veulent, même si ce sont les amis et la famille qui jugent eux le plus. High School Musical : La comédie musicale : La série a suivi le même chemin, quelque chose qui sera également au centre de la dernière saison.