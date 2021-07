High School Musical: The Musical: The Series entre dans l’histoire avec la première chanson d’amour LGBTQ + de Disney

Carlos a fait la sérénade à son petit ami Seb avec « In a Heartbeat » dans le dernier épisode de HSMTMTS.

Comédie musicale au lycée : La comédie musicale : la série fait l’histoire de la télévision et tout cela grâce à l’un des navires les plus emblématiques de la série.

Fans de Comédie musicale au lycée : La comédie musicale : la série sauront déjà que la série populaire met en vedette l’un des premiers couples homosexuels de Disney. Carlos (Frankie Rodriguez) et Seb (Joe Serafini) tombent amoureux dans la première saison de la série et HSMTMTS la saison 2 explore davantage leur relation. Non seulement cela, mais Frankie et Joe, qui les jouent, se fréquentent en fait IRL.

LIRE LA SUITE: High School Musical : The Series saison 3 : Date de sortie, distribution et actualités de l’émission Disney+

À présent, HSMTMTS a brisé un nouveau territoire. Le dernier épisode de la saison 2 présente la toute première chanson d’amour LGBTQ+ de Disney.

Quelles sont les paroles de « In a Heartbeat » de Frankie Rodriguez ?

High School Musical : La série entre dans l’histoire avec la première chanson d’amour LGBTQ+ de Disney. Image : Disney+

Tout comme leurs camarades de classe, Ricky et Nini, Carlos et Seb traversent de multiples hauts et bas dans leur relation et, dans la dernière HSMTMTS épisode, ‘La Transformation’, Carlos et Seb sont séparés. Carlos est au Mexique pendant les vacances de printemps et Seb dit à ses amis qu’il a peur que Carlos se contente de lui parce qu’il est le seul autre type queer à East High.

Lorsque Carlos découvre les insécurités de Seb, il fait appel à Ricky pour l’aider à écrire une chanson d’amour pour Seb, expliquant qu’il n’a rien à craindre. Ensemble, ils écrivent ‘In a Heartbeat’, et Carlos sérénade Seb pendant qu’ils dansent ensemble. Dans les paroles, il chante : « Tu me fais me sentir moi-même / Pourquoi irais-je ailleurs ? » et « Je te choisirais sans hésiter ».

Parlant de la chanson historique avec Teen Vogue, Frankie a déclaré: « C’est tellement excitant, et j’espère que cela laisse un plan pour plus d’opportunités à venir pour d’autres acteurs queer. Nous n’essayons pas de réaliser quelque chose de fou. Nous voulons juste de l’amour et romance comme tout le monde. La chanson parle de l’acceptation entre les deux. »

Lisez les paroles complètes de ‘In a Heartbeat’ ci-dessous.

En discutant davantage, Joe a également déclaré: « C’est très significatif. Ils ne sont qu’une autre relation dans la série. Leurs arcs principaux ne concernent pas l’oppression ou le fait d’être si différents. Ils ont une relation, comme Ricky et Nini, et je pense que c’est ce qu’il y a de vraiment génial là-dedans. »

Frankie Rodriguez – Paroles de « In a Heartbeat »

INTRO :

Mmm-mmm, mmm-mmm-mmm

(Ooh ooh)

VERSET 1:

Je crie à pleins poumons, tu gardes tout en bouteille

Nous sommes différents de cette façon (Différents de cette façon)

Mais s’il te plait ne change jamais (ne change jamais)

On pourrait avoir l’impression que c’est seulement nous

Je cherche notre genre d’amour, et c’est peut-être vrai

Mais je suis si content que ce soit toi

PRÉ-CHOEUR :

J’aimerais que tu saches que tu es fantastique

Je serai là, quoi qu’il arrive

REFRAIN:

Quand tout est dit et fait

Tu seras toujours celui vers qui je reviens

En un clin d’œil, je te choisirais

J’espère que tu sais que tu ne danseras jamais seul

Alors, ne vous inquiétez pas, vous n’avez pas besoin de

En un clin d’œil, je te choisirais

VERSET 2:

Tu me fais me sentir moi-même

Pourquoi irais-je ailleurs ?

Comme je suis fou

D’une certaine manière, vous comprenez, ouais

Tu es le gars le plus gentil que j’aie jamais rencontré

Je suis aussi chanceux que possible, trop beau pour être vrai

Connaissant quelqu’un comme toi

PRÉ-CHOEUR :

J’aimerais que tu saches que tu es fantastique

Mais je n’ai pas besoin de te dire que c’est magique

REFRAIN:

Quand tout est dit et fait

Tu seras toujours celui vers qui je reviens

En un clin d’œil, je te choisirais

J’espère que tu sais que tu ne danseras jamais seul

Alors, ne vous inquiétez pas, vous n’avez pas besoin de

En un clin d’œil, je te choisirais

PONT:

(Oh-oh-oh-oh) En un battement de coeur, en un battement de coeur, je te choisirais

(Oh-oh-oh-oh) Ne t’inquiète pas, tu peux me faire confiance, je ne te perdrai pas

L’avenir, nous ne pouvons pas contrôler

Mais tout ce que je sais, tout ce dont j’ai besoin

J’ai avec le garçon qui m’a choisi (Quand)

REFRAIN:

Quand tout est dit et fait

Tu seras toujours celui vers qui je reviens

En un clin d’œil, je te choisirais

J’espère que tu sais que tu ne danseras jamais seul

Alors, ne vous inquiétez pas, vous n’avez pas besoin de

En un clin d’œil, je te choisirais

OUTRO :

Toi (En un battement de coeur), toi (En un battement de coeur)

Je te choisirais (En un clin d’œil)

En un battement de coeur

Ooh-ooh-ooh-ooh (Dans un battement de coeur, dans un battement de coeur)

Je te choisirais (dans un battement de coeur) battement de coeur)

En un battement de coeur

Pour encore plus Comédie musicale au lycée : La comédie musicale : la série nouvelles et mises à jour, cliquez ici.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂