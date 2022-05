High School Musical : The Musical Saison 3 : Ce qu’on espère voir

High School Musical : La comédie musicale : La série la saison 3 a une date de sortie et un autre renouvellement de saison. Les fans peuvent regarder les étudiants d’East High revenir sur les écrans le 27 juillet 2022, après les Wildcats au Camp Shallow Lake alors qu’ils mettent en scène la toute première production de camp de Gelé (du moins selon l’annonce de Corbin Bleu). Les deux premières saisons mettaient en vedette Olivia Rodrigo (Nini) et Joshua Bassett (Ricky). Cependant, Rodrigo ne revient en guest star que cette saison en raison de sa carrière musicale et de sa première tournée en tête d’affiche. Cela laisse la parole ouverte aux nouveaux personnages principaux ou aux personnages principaux actuels pour jouer un rôle plus important dans la saison à venir.

Avec le premier regard et la confirmation que la nouvelle saison arrive bientôt sur les écrans, il peut enfin y avoir des spéculations plus éclairées sur ce qui pourrait se passer au Camp Shallow Lake et sur ce que nous voulons voir. Prenez votre couverture et installez-vous près du feu pendant que nous discutons de ce que nous espérons voir quand High School Musical : La comédie musicale : La série revient cet été.

Activités du camp d’été





Avec un tout nouveau cadre, la jeune distribution a la chance de participer à un tout nouvel ensemble d’activités. L’année scolaire prépare le terrain pour les danses, les devoirs de classe difficiles et les activités parascolaires, mais tout cela a disparu pendant les mois d’été. Le camp ouvre la possibilité de chanter au feu de camp, de rôtir des smores et de fabriquer des bracelets d’amitié, en plus de monter une production. Cela donne au public une chance de voir les acteurs faire des choses que nous ne les voyons pas normalement faire, créant ainsi l’avenue idéale pour plonger plus profondément dans les personnages.





En tant que (supposément) camp d’arts de la scène, il y aura des ateliers ou des cours pour encourager les campeurs à perfectionner leur art. Alors que certains, comme Gina (Sofia Wylie), sont des talents très clairs, d’autres, comme Big Red (Larry Saperstein), continuent de prendre leur place dans le monde du théâtre. Y aura-t-il des cours intensifs de théâtre, comme Improv 101, ou des cours pour améliorer leurs compétences en chant ? Des ateliers pour ceux qui ne sont pas sur scène seraient amusants à voir, comme le théâtre technique, la création d’accessoires, la conception de décors, etc. Après tout, monter une comédie musicale ne se résume pas à jouer et à chanter.

BIPOC Elsa





Il y a plusieurs personnages de couleur dans la série, notamment Gina, Carlos, Kourtney et la principale dame elle-même, Nini, pour n’en nommer que quelques-uns. Olivia Rodrigo ne revenant qu’en guest star dans la saison 3, cela laisse la parole à quiconque pour jouer Elsa. La saison dernière, Ashlyn était Belle dans East High’s La belle et la Bête production, créant le précédent que le rôle féminin principal tourne parmi les acteurs. Cela signifie qu’il est temps pour Gina ou Kourtney d’avoir leur moment sous les projecteurs.





Le casting d’Elsa en tant que personne de couleur au Camp Shallow Lake offre l’opportunité d’une plus grande représentation dans le monde des princesses Disney. Bien sûr, Elsa a déjà été décrite comme un personnage blanc dans les films d’animation et le spectacle de Broadway, mais cela ne signifie pas que la production du camp doit suivre ce récit.

Basé sur la façon dont les arcs de Gina et Kourtney se sont terminés dans la saison 2, jouant La Reine des neiges la reine des Arendelle pourrait apporter quelque chose d’important aux deux jeunes femmes. Bien que la liste des acteurs du camp n’ait pas été révélée, nous espérons voir l’une de ces dames jouer Elsa.

Un moment « ne changerait rien »





Avec la confirmation que les chansons d’une autre série Disney Channel Original Movie, Rocher du camp, sera inclus dans la saison, les fans peuvent espérer la recréation d’un moment emblématique du deuxième film. Dans Camp Rock 2 : le Jam final, Mitchie Torres (Demi Lovato) et Shane Gray (Joe Jonas) chantent un duo émouvant alors qu’ils tentent de se débattre avec le statut de leur relation. « Wouldn’t Change a Thing » est sans doute l’une des meilleures chansons de la franchise, et il serait dans l’intérêt de la série de l’inclure.





Il y a deux couples qui pourraient bénéficier de chanter le duo emblématique. À la fin de la saison 2, Ricky et Nini avaient rompu, mais c’était clairement une décision difficile pour eux deux. Alors qu’ils étaient encore amis, l’été peut tout changer, comme ils le savent. La chanson donne l’impression qu’elle pourrait être répétitive pour les deux, compte tenu de leur voyage jusqu’à présent, mais elle peut toujours créer un moment important et émouvant entre les deux. Peut-être que leur temps à part, probablement parce que Nini travaille sur sa musique au lieu d’aller au camp, leur a fait réaliser ce dont ils avaient vraiment besoin.

L’autre couple que le public a pu voir chanter la chanson est Gina et EJ. Bien qu’il soit sous-entendu qu’ils sont ensemble à la fin de la saison dernière, EJ est sur le point de partir à l’université. Comme Mitchie et Shane, qui étaient séparés entre les étés, Gina et EJ peuvent avoir des sentiments compliqués à gérer pour décider de la direction que prend leur relation. Avec la nouvelle conseillère de camp en formation et étudiante Val (Meg Donnelly) présente, pourrait-elle creuser un fossé entre les deux alors que le basketteur découvre ce qui se profile à l’horizon à l’université ?





Que voulez-vous voir dans la saison à venir ? y a t-il Rocher du camp chanson sur votre must list pour la série ? Découvrez s’il a fait la coupe à partir du 27 juillet 2022.





