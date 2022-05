High School Musical, la série avec Olivia Rodrigo : de quoi s’agit-il et où la regarder

C’était en 2006 lorsque Disney Channel a créé son film original »Lycée musical », le premier d’une des trilogies les plus populaires de tous les temps avec Zack Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale Oui Lucas Grabel. La comédie musicale a atteint des millions de foyers à travers le monde pour sa bande-son entraînante, devenant un phénomène lors de sa première et restant dans l’esprit de nombreux jeunes qui ont grandi avec ces films.

Aujourd’hui, Disney + a »High School Musical : La comédie musicale : La série », une nouvelle histoire qui fera revivre ces moments que les fans des premiers films ont vécus. Le programme est réalisé par l’artiste Olivia Rodriguequi est récemment devenu célèbre pour son premier album SOUR, et Joshua Bassett, dans une série qui a été créée près de 15 ans après le premier « High School Musical ».

La série est formatée comme un faux documentaire, à la suite d’un groupe d’élèves de l’East High School qui ont choisi des rôles dans High School Musical: The Musical, où ils devront également enseigner de nouvelles versions des chansons que nous connaissons déjà des films. comme de nouveaux thèmes exclusifs.

Ici, nous verrons comment Nini, Ricky, EJ et Gina non seulement participeront et mettront tous leurs efforts pour faire sortir la nouvelle comédie musicale, mais créeront également des liens d’amitié et apprendront à surmonter les défis de l’école et de la vie.

Combien de saisons HSM: The Musical: The Series compte-t-il?

Actuellement, » High School Musical : la comédie musicale : la série » a un total de deux saisons, ajoutant 22 chapitres au total disponibles. La première saison est sortie le 12 novembre 2019 et son thème principal est les chansons et les numéros des premiers films » High School Musical ».

La deuxième saison a débuté le 14 mai 2021, et bien qu’elle continue avec le format du faux documentaire, nous pouvons voir comment les jeunes devront désormais mettre en scène l’un des classiques les plus importants de Disney : »La Belle et la Bête ». Dans cette nouvelle saison, Nini et ses amis chercheront à remporter un prestigieux concours de théâtre étudiant local, devant battre l’école rivale North High.

Qui sont dans »High School Musical: The Musical » ?

La talentueuse Olivia Rodrigo joue dans cette nouvelle série le rôle de Nini Salazar-Roberts, une passionnée de théâtre musical qui est choisie pour jouer le rôle de Gabriella Montez dans la comédie musicale »High School Musical ». elle rejoindra Josué Bassett dans le rôle de Ricky Bowen, un guitariste et patineur artistique qui était auparavant un petit ami de Nini, interprété dans le rôle de Troy Bolton malgré son manque d’intérêt initial pour la comédie musicale.

Le casting de la série comprend également Matt Cornett, Sofia Wylie, Larry Saperstein, Julia Lester, Dara Reneé, Frankie Rodriguez, Mark St. Cyr, Kate Reinders et Joe Serafini.