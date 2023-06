"High School Musical : La comédie musicale : La série": date de sortie de la saison 4 sur Disney+

Disney+

Corbin Bleu, Monique Coleman et Lucas Grabeel font partie des acteurs originaux qui seront de retour. Revoyez le synopsis, le casting et le jour du lancement sur Disney+.



©Disney+High School Musical: The Musical: The Series revient avec sa quatrième saison.

Après trois saisons réussies, High School Musical : La comédie musicale : La série s’apprête à retourner à Disney+. La série qui rend hommage à la trilogie menée par Zac Efron et Vanessa Hudgens lancera son quatrième et dernier versement et cette fois il aura la participation de la distribution originale. Découvrez quand il arrivera sur la plateforme de streaming !

Créé par Tim Federléla série a fait ses débuts en 2019 et promu la carrière de ses principales figures, comme c’est le cas de Olivia Rodrigo, Joshua Bassett, Julia Lester et Dana Renée. Cependant, le moment est venu de présenter à nouveau ces acteurs qui sont devenus des idoles des adolescents avec la sortie des films sur Disney Channel à partir de 2006.

+ « High School Musical : The Musical : The Series » : date de sortie de la saison 3 sur Disney+

High School Musical : La comédie musicale : La série aura sa première le 9 août sur Disney +. La série, qui présentait sa première avant-première et son affiche originale, comportera un total de 8 épisodes qui sera diffusé chaque semaine sur la plateforme de streaming. De cette façon, la quatrième et dernière saison culminera.

+ « High School Musical : The Musical : The Series » : de quoi parlera la saison 3 ?

Le synopsis officiel de High School Musical : La comédie musicale : La série fait remarquer: « Il montrera le retour des Wildcats à East High, où ils prépareront une production théâtrale de High School Musical 3: The Graduation”. Et ajoute : « Mais dans une tournure des événements improbable qui est une caractéristique de la série, les plans tournent mal lorsque Disney annonce que le très attendu High School Musical 4: The Reunion sera filmé dans leur lycée bien-aimé.”.

+ « High School Musical : The Musical : The Series » : distribution complète

High School Musical : La comédie musicale : La série avecsera avec la participation des acteurs originaux Corbin Bleu, Monique Coleman, Lucas Grabeel, Bart Johnson, Alyson Reed et Kaycee Strohdonnant vie à Chad Danforth, Taylor McKessie, Ryan Evans, l’entraîneur Jack Bolton, Mme Darbus et Martha Cox respectivement.

Ils reviendront également dans la série Disney + Joshua Bassett, Sofia Wylie, Dara Renée, Julia Lester, Frankie Rodriguez, Kate Reinders et Liamani Segura. Des artistes invités récurrents participeront également cette saison Kylie Cantrall, Matthew Sato, Caitlin Reilly et Vasthy Mompointen plus de Mark St.Cyr, Matt Cornett, Larry Saperstein, Joe Serafini, Adrian Lyles et Saylor Bell Curda.

