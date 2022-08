High on Life : les créateurs de Rick et Morty construisent des jeux de tir à la première personne « spéciaux »

Certains d’entre vous l’auront probablement déjà remarqué, mais Justin Roilandle créateur de « Rick et Morty », travaille actuellement sur un type spécial de jeu de tir de science-fiction.

Dans Élevé sur la vie de Jeux de Squanch l’humanité fait face à une invasion extraterrestre. Ce cartel extraterrestre aime se défoncer. Et à travers les gens. Quoi d’autre?

Et bien sûr, nous ne pouvons pas simplement accepter cela, c’est pourquoi notre protagoniste en tant que chasseur de primes erre et élimine les extraterrestres humains.

Quelle est la particularité de High on Life ?

Cela semble un peu farfelu et ça l’est. Le jeu ne vaudrait probablement pas la peine d’être mentionné si le créateur de Rick et Morty n’en avait pas proposé quelques-uns. idée extravagante aurait.

Ainsi dans « High on Life » nous allons, entre autres armes parlantes confrontés, qui commentent tout ce qui se passe.

Et oui, vous avez bien entendu. Nos armes peuvent nous parler, et ce qu’elles disent laisse transparaître l’humour badass de Rick et Morty.

Ce qui est particulièrement drôle, c’est que le Des armes vraiment amusantes s’attendre à être utilisé. C’est comme ça que ça peut être couteau J’ai hâte d’être à nouveau poussé dans un extraterrestre. Littéralement.

Maintenant nouveau : Découvrez la deuxième bande-annonce de High on Life ici, qui présente un combat de boss. Et si vous fermez les yeux et écoutez attentivement, vous pourriez trouver une petite chose amusante à leur sujet voix d’armes sur.

Dans la bande-annonce du combat contre le boss High on Life, on voit le boss 9 porteque nous rencontrerons dans le jeu.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube

La date de sortie du jeu est déjà gravée dans le marbre. « High on Life » sortira le 13 décembre 2022 pour le PC et le Xbox One, Xbox série X et Xbox série S.

Et devinez ce qui fera partie du Xbox Game Pass ce jour-là ? Exactement. « High on Life » est sorti de premier jour avec Game Pass disponible. Mais que pensez-vous de l’idée ? Est-ce trop d’une bonne chose ou juste votre sens de l’humour?