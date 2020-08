High Fidelity Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue et retards dus à COVID 19 !!

High Fidelity Season 2 est l’une des séries télévisées Web les plus populaires sur les genres romantiques et dramatiques. Première saison de l’émission le 14 février 2020 sur les réseaux Hulu. Adoption d’une nouvelle histoire nommée High Fidelity Nick Horn par Veronica West. La première saison de l’émission est produite par West et Kucserka Midnight Radio et ABC Signature Studios.

Date de sortie de la saison 2 de High Fidelity:

La première saison a reçu beaucoup de critiques positives au bout de quelques mois. Le service de streaming HuLu décide de lancer la saison 2 de haute fidélité. Après tant de réponses et de demandes des téléspectateurs après saison après saison 1. On s’attend à ce que la saison 2 de haute fidélité sorte l’année prochaine en février. Cela signifie que cela sortira au début de 2021.

Haute fidélité Saison 2: intrigue

Le regard des acteurs Zoe Kravitz qui joue le rôle essentiel du propriétaire de Championship. Et elle reflète son talent et ses compétences de débuts d’actrice au cours de la saison. Rob tombe dans la relation avec un garçon intelligent Cylde. Mais il se sent toujours bien à propos de son récent nom d’ex-petit ami Mac. Qui reviennent à New York. La saison 2 viendra avec une touche d’amour dans la vie de Rob avec Mac et Cylde. Dans la saison, Rob a du mal à faire carrière dans la musique et gère également son amour et sa carrière.

Détails du casting de la saison 2 de High Fidelity:

Zoe Kravitz, Jake Lacy, David H. Holmes, Da Vine Joy Randolph.

