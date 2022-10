« High : Confessions d’une mule à Ibiza » : l’histoire vraie de Michaella McCollum et Melissa Reid

En 2013, la vie de Michaella McCollum et Melissa Reid a pris une tournure radicale après avoir été intervenu à l’aéroport pour transport de cocaïne. Parce que l’arrestation des deux Britanniques a retenu l’attention de la presse internationale, qui les a baptisés « Peru Two » (« Las Peru dos », en espagnol), Netflix a repris leur histoire et diffusé « High : Confessions d’un mulet à Ibiza » , un documentaire produit par la chaîne numérique BBC Three.

Ensuite, nous vous racontons ce qui est réellement arrivé aux deux femmes qui étaient derrière les barreaux dans un pays qu’elles ne connaissaient pas, depuis leur capture par la mafia jusqu’à leur libération. Tous les détails, ci-dessous.

Michaella McCollum et Melissa Reid dans leur procès pour avoir transporté de la drogue au Pérou (Photo : Cris Bouroncle / AFP)

LE JOUR QU’ILS SONT TOMBÉS AVEC LA DROGUE

Le 6 août 2013, Michaella McCollum et Melissa Reid, toutes deux âgées de 19 ans, sont intervenues à l’aéroport international Jorge Chávez de Lima, au Pérou, après avoir découvert qu’elles transportaient 11 kilos de cocaïne dans leurs valises, d’une valeur de deux millions de dollars. .

Bien que, peu de temps avant de monter dans l’avion pour le sol péruvien, ils ne se soient jamais vus, à partir du moment de leur arrestation, leur vie a changé pour toujours, étant baptisés le « Pérou Deux ».

Bien qu’ils aient d’abord souligné qu’un gang les avait menacés et contraints à transférer la drogue, ils ont finalement accepté leur responsabilité, étant condamnés à six ans et huit mois en décembre 2013.

Michaella McCollum et Melissa Reid au moment de leur arrestation à l’aéroport international de Lima pour transport de 11 kilos de cocaïne (Photo : DIRANDRO / AFP)

COMMENT SONT-ILS DEVENUS « MULES » ?

Michaella McCollum, d’Irlande du Nord, et Melissa Reid, d’Écosse, étaient en vacances à Ibiza, chacune séparément, car elles ne se connaissaient pas, même si elles avaient quelque chose en commun : elles consommaient de la drogue.

La vie bohème et le style de fête sur l’île espagnole de la mer Méditerranée leur ont permis de profiter pleinement de leurs journées, qui n’étaient pas étrangères à la consommation de substances. C’est ainsi qu’ils ont été contactés pour être utilisés comme « mules » et pour ce « travail » ils allaient recevoir 5 000 livres sterling (un peu plus de 5 000 dollars). Ils ont tous les deux accepté.

Au début, Michaella pensait qu’elle allait emmener la drogue en Espagne continentale, mais elle a ensuite découvert qu’elle serait envoyée dans un pays d’Amérique du Sud : le Pérou.

« La sonnette d’alarme n’a commencé à sonner que lorsque je me préparais à partir pour le Pérou. Elle avait pris l’avion d’Ibiza à Majorque très droguée, elle y voyait une aventure. Ce n’est que lorsque j’ai commencé à dessoûler que je me suis dit : ‘Mon Dieu, qu’est-ce que je fous ?’ »McCollum a souligné dans le documentaire produit par la chaîne numérique BBC Three « High: Confessions of an Ibiza Drug Mule ».

Michaella McCollum est escortée hors du bureau du procureur de Callao le 20 août 2013 pour être emmenée au tribunal de district avec sa compagne britannique Melisa Reid (Photo : Cris Bouroncle / AFP)

SES JOURS DERRIÈRE LES BARRES

Le 17 décembre 2013, Michaella McCollum et Melissa Reid ont été condamnées à six ans et huit mois de prison. En entrant dans une prison loin de son pays natal, la femme nord-irlandaise s’est rendu compte qu’elle était absolument seule dans un pays qu’elle ne connaissait pas et a appris à se défendre pour qu’ils ne profitent plus d’elle. Elle s’est même souvenue à quel point ses cheveux étaient devenus une tendance à cause du chignon qu’elle avait le jour de son intervention et lorsqu’elle a été emmenée en prison.

« J’étais très naïf quand j’avais 19 ans. Je ne pensais pas que quelque chose de mal pouvait m’arriver. Je n’ai jamais remis les choses en question. Je croyais tout et faisais confiance aux gens trop facilement. Nous ne devrions pas être comme ça, tout le monde n’a pas vos meilleures intentions, les étrangers ne se soucient pas de vous. »mentionné dans le documentaire de la BBC Three, dans lequel elle soulignait qu’il s’agissait de ses premières vacances seule et que tout ce qu’elle voulait, c’était s’amuser.

De son côté, Melissa a souligné qu’elle était consciente et savait dans quoi elle s’embarquait lorsqu’elle a décidé de faire passer le médicament. À l’époque, elle consommait de l’ecstasy, de la kétamine et de la cocaïne.

Melisa Reid, détenue à l’aéroport de Lima avec de la cocaïne dans ses bagages, est escortée hors du parquet de Callao le 20 août 2013 (Photo : Cris Bouroncle / AFP)

SORTIR DE PRISON

McCollum a réussi à être libéré sur parole le 31 mars 2016, mais est resté au Pérou jusqu’en août, mois au cours duquel il a pu retourner à Dublin, la capitale de l’Irlande. La même chose s’est produite avec Reid en juin de la même année.

A partir du moment où ils ont retrouvé leur liberté, leur vie a complètement changé et chacun fait sa vie à ses côtés. Alors que Michaella a publié ses mémoires « Vous ne reverrez plus jamais la lumière du jour » sur ce qu’elle a vécu derrière les barreaux, Melissa a choisi de faire profil bas et vit en Écosse, selon le Daily Mail.