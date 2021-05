«HigeHiro Episode 10», date de sortie, aperçu et actualités!

Quoi de neuf, cet article vous mettra à jour sur tout ce que vous devez savoir sur «HigeHiro Episode 10». L’anime récemment lancé se terminera par l’épisode 13 et a déjà atteint l’épisode 9. Cet anime est une adaptation de son matériel source original qui est la série de light novel. Il a couvert une quantité décente de contenu pour sa première saison et les fans peuvent facilement s’attendre à une saison 2 également pour l’adaptation animée.

HigeHiro Episode 10 est-il retardé?

Pour l’instant, il n’y a pas de spéculations ou de nouvelles officielles concernant le retard de la date de sortie de Higehiro ep 10. La pandémie mondiale nous a beaucoup coûté, mais grâce à quelques personnes et entreprises, elle ne peut pas emporter l’anime. Quelle que soit la situation, ils ont pris des mesures et des précautions pour continuer leur travail pour nous et publier des épisodes chaque semaine.

Date de sortie de l’épisode 10 de HigeHiro confirmée!

Le prochain épisode présentera d’autres complications et décisions prises par Yoshida et Sayu. Être un salarié et un couple d’étudiants du secondaire n’est peut-être pas l’option la plus idéaliste pour la plupart des gens, mais c’est ce qui rend cet anime si unique. La date de sortie de HigeHiro Episode 10 est confirmée comme étant le 7 juin 2021. Restez à l’écoute avec 45Secondes.fr pour en savoir plus sur Highiro et d’autres anime en cours.

Où regarder l’épisode 10 de Higehiro en ligne?

Crunchyroll est le seul grand joueur qui diffuse Higehiro pour les téléspectateurs en dehors du Japon. Vous pouvez voir tous les derniers épisodes, y compris Higehiro Episode 10 sur le même. Malheureusement, Hulu, Netflix et Funimation n’ont pas encore diffusé cela sur leurs plates-formes. Nous nous assurerons de vous mettre à jour si et quand cela se produit, d’ici là, restez à l’écoute de 45Secondes.fr.