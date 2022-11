Hier et aujourd’hui : qu’est-il arrivé aux acteurs de « Ned’s School Survival Manual »

Qui ne se souvient pas d’un groupe d’adolescents essayant de « survivre » au lycée, ainsi que des moments difficiles typiques de leur âge ? Si Cookie, Moze ou ‘Coconut Head’ nous viennent à l’esprit, nous parlons sans aucun doute de « Ned’s School Survival Manual », la série de Nickelodéon qui a été créée il y a près de deux décennies, en septembre 2004, et s’est terminée en juin 2007, après trois saisons. Parce que plus de 15 ans se sont écoulés depuis sa fin, nous vous disons Qu’est-il arrivé avec leurs acteurs.

Comme vous vous en souvenez, cette comédie, en plus de nous montrer des situations drôles, difficiles et romantiques vécues à l’école, offrait des conseils du point de vue de ses protagonistes, afin d’aider un élève qui vivait un événement similaire. Ensuite, qu’est-il arrivé à la vie des acteurs, à quoi ils ressemblaient et à quoi ils ressemblent aujourd’hui.

NED BIGBY – DEVON WERKHEISER

Ned Bigby a été joué par Devon Werkheiser dans « Ned’s School Survival Manual » (Photo : Nickelodeon / @tylerjnewman)

Ned Bigby est le protagoniste de la série, qui est drôle et très sûr de lui. Avec l’aide de ses amis, il élabore le Manuel de Survie Scolaire avec lequel il donner des conseils aux autres adolescentsbien qu’à plusieurs reprises il ait eu des ennuis.

Devon Werkheiser C’est l’acteur qui lui a donné vie. Il est né à Atlanta le 8 mars 1991 ; il a donc 31 ans. Après être passé par la comédie adolescente poursuit sa carrière d’acteur dans des productions telles que « Shredderman Rules » (2007), « Criminal Minds » (2012), « I Brake For Gringos » (2016), « Artificial » (2020), entre autres. Non seulement cela, car il se consacre à la musique et a sorti plusieurs EP, le dernier étant « Chapter One » (2020).

BISCUIT – DANIEL CURTIS LEE

Cookie a été joué par Daniel Curtis Lee dans « Ned’s School Survival Manual » (Photo : Nickelodeon/Instagram de Daniel Curtis Lee)

Simon ‘Cookie’ Nelson-Cook est le meilleur ami de Ned, à qui il est fidèle, est aussi intelligent et drôle. Il a une carte mère dans son casier, son pantalon fonctionne comme une imprimante et ses lunettes sont un écran d’ordinateur.

Daniel Curtis Leené le 17 mai 1991, a continué dans le monde du théâtre après la fin de la série. « Zeke and Luther » (2009-2012), « Glee » (2012), « Bart Bagalzby and the Garbage Genie » (2019), « Navy : Criminal Investigation » (2022), sont quelques-unes des productions dans lesquelles il a été. Il a été récompensé à deux reprises pour le film « Evening Installation » (2019) : à l’Accolade Competition dans la catégorie Lead Actor et aux Los Angeles Film Awards du meilleur duo. De même, s’est adonné à la musique dans le genre rap, étant connu sous le pseudonyme « Dan rapper-d » ; en plus c’est membre des Hollywood Knights, une équipe de basket-ball de célébrités.

MOZE – LINDSEY SHAW

Moze a été joué par Lindsey Shaw dans « Ned’s School Survival Manual » (Photo : Nickelodeon/Instagram par Lindsey Shaw)

Jeniffer Ann Mosely ou simplement ‘Moze’ est une fille intelligente et drôle, mais peu sûre d’elle. Il aime jouer au volleyball, bien qu’il aime la menuiserie, devenant l’un de ses passe-temps préférés.

Lindsey Shaw joué ce personnage. Elle est née au Nebraska le 10 mai 1989; il a donc 33 ans. À la fin du « Manuel de survie scolaire de Ned », poursuit sa carrière d’actrice dans des films et séries comme « Aliens in America » (2007-2008), « 10 Things I Hate About You » (2009-2010), « Pretty Little Liars » (2011-2017), « Teen Spirit » (2011), « No One Live » (2013), « Hollywood Superstar », parmi tant d’autres.

PETER SCHOLL – ROB PINKSTON

‘Coconut Head’ a été joué par Rob Pinkston dans « Ned’s School Survival Manual » (Photo : Nickelodeon/Instagram de Rob Pinkston)

Peter Scholl, mieux connu sous le nom de « Coconut Head » En raison de la coiffure que sa mère lui fait, il est calme et très sensible, ce qui en fait plusieurs qui l’agacent.

Rob Pinkston incarne ce personnage. Il est né à Atlanta, en Géorgie, le 30 janvier 1988 ; il a donc 34 ans. Il a joué dans quelques films et séries: « Punk’d » (2005), « Suggested Parental Direction » (2007), « Extreme Movie » (2008) et « This Just In » (2016-2017).

BILLY LOOMER – KYLE SWANN

Billy Loomer a été joué par Kyle Swann dans « Ned’s School Survival Manual » (Photo : Nickelodeon / Instagram par @rememberingthem)

Billy Loomer représentait le tyran qui agaçait les protagonistes de la série chaque fois que je le pouvais. Son but était de leur rendre la vie misérable.

Kyle Swann a donné vie à l’antagoniste. Il est né le 6 avril 1990; il a donc 32 ans. Il a décidé prendre sa retraite d’acteur pour étudier la biologie marine, est actuellement impliqué dans la conservation et l’éducation des récifs coralliens. Il est photographe et plongeur

SUZIE Digitaire – CHRISTIAN SERRATOS

Suzie a été jouée par Christian Serratos dans « Ned’s School Survival Manual » (Photo : Nickelodeon/Instagram par Christian Serratos)

Digitaire Susan ‘Suzie’ est l’antagoniste de la première saison, déjà dans le deuxième épisode, elle se lie d’amitié avec Moze et La petite amie de Ned.

Christian Serratos donne vie à l’adolescent. Elle est née en Californie le 21 septembre 1990; il a donc 32 ans. Elle a un belle carrière à hollywood depuis qu’il a participé à la saga de films « Twilight », à la série « The Walking Dead » et a récemment joué dans « Selena The Series » de Netflix.

FICHE « MANUEL DE SURVIE DE L’ÉCOLE NED »