Hideo Kojima va avec "Arthouse" Approche pour le film Death Stranding

Le jeu vidéo de science-fiction casse-tête Échouement de la mort obtient une adaptation cinématographique, bien que peu de détails aient été révélés jusqu’à présent. Cependant, le responsable créatif du jeu, Hideo Kojimaa récemment accordé une interview à IGN où il révélait ses intentions pour le film et expliquait son choix de producteur :





« J’ai passé des appels vidéo avec beaucoup de gens à Hollywood chaque semaine à partir de l’année dernière, et pas seulement pour ‘Death Stranding’. J’ai reçu beaucoup d’offres, mais mon intention depuis le début n’était jamais de faire un film à succès. Alex Lebovici de Hammerstone Studios a partagé ma vision à ce sujet. Il y avait beaucoup d’arguments pour faire un film à grande échelle avec des acteurs célèbres et des explosions flashy, mais à quoi serviraient des explosions dans ‘Death Stranding’ ?… Je vise pour une approche plus art et essai, et la seule personne qui a proposé de faire un film comme ça était Alex Lebovici, ce qui me fait penser que c’est un type plutôt atypique. »

Alex Lebovici est connu pour produire Bill et Ted font face à la musique, Padre Pio, et Barbare, ce dernier ayant reçu des critiques élogieuses. Bien que Kojima n’ait pas révélé le pitch exact que Lebovici a fait pour l’impressionner, il est clair qu’aucun des deux n’essaie de faire un blockbuster. Il n’est donc pas surprenant que l’un des concepteurs de jeux vidéo les plus « artistiques » d’aujourd’hui ait choisi une approche « art et essai » pour une adaptation cinématographique.

FILM VIDÉO DU JOUR





Le film Death Stranding rejoindra-t-il la liste des bonnes adaptations de jeux vidéo ?

Interactif Sony

Historiquement, les adaptations cinématographiques de jeux vidéo n’ont pas très bien fonctionné, un fait dont Kojima est bien conscient. Cependant, ces dernières années, quelques-uns ont rencontré le succès, comme Sonic l’hérisson et sa suite, Détective Pikachu, et la série Netflix Castlevanie. Par conséquent, Kojima dit que son adaptation ira dans une direction jamais vue auparavant :

« L’échec des adaptations cinématographiques de jeux d’il y a quelque temps a conduit à de nombreux films qui s’adressent aux joueurs, n’est-ce pas? C’est pourquoi ils ont le même genre de look qu’un jeu. Je ne veux pas du film ‘Death Stranding’ être comme ça. Au lieu de cela, j’adopte l’approche de changer et de faire évoluer le monde de « Death Stranding » d’une manière qui convient bien au film. J’ai fait de « Death Stranding » un jeu, et les jeux sont des jeux. Il n’y a pas réel besoin de les transformer en films. Donc, d’une certaine manière, le film « Death Stranding » prend une direction que personne n’a essayée auparavant avec une adaptation cinématographique d’un jeu. Je pense que ce que je dois faire est quelque chose qui inspirera certaines personnes qui le regardent à devenir des créateurs dans 10 ou 20 ans. »

Bien qu’il soit encore très discret sur les détails, il semble que le Échouement de la mort l’adaptation ne racontera pas simplement les événements du jeu mais racontera plutôt une histoire différente dans le même monde. Et c’est un monde fou, avec de la pluie qui vieillit rapidement tout ce qu’elle touche, des monstres invisibles appelés « BT » qui dévorent les humains, des bébés pod qui aident les humains à détecter les BT et des cadavres qui provoquent des explosions massives lorsqu’ils ne sont pas éliminés correctement.

Une date de sortie pour le Échouement de la mort le film n’a pas encore été annoncé.

Le jeu vidéo est sorti en 2019 et mettait en vedette Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Lea Seydoux et Margaret Qualley. Il a été produit par la propre société de production de Hideo Kojima, Kojima Productions. Une suite, qui n’a pas encore de titre officiel mais qui est appelée Échouement de la mort 2est actuellement en développement.