Hideo Kojima s’inquiète de l’avenir du « format physique »

Hideo Kojima, considéré comme l’une des personnalités les plus marquantes de l’industrie contemporaine du jeu vidéo, a exprimé son inquiétude face à la disparition du format physique non seulement dans son domaine d’action, mais dans l’industrie du divertissement en général (livres, CD, Blu- Ray, etc.).

Kojima écrit via Twitter ses inquiétudes quant à la façon dont le format numérique « ne sera plus la propriété » des personnes qui accèdent à ces produits, et qu’il éprouve une grande crainte que cela ne se produise.

Vous pourriez aussi être intéressé par: The Witcher présente une nouvelle bande-annonce pour ‘Nightmare of the Wolf’

2/2

Nous ne pourrons pas accéder librement aux films, aux livres et à la musique que nous avons aimés. Je serais un démuni. C’est ce dont j’ai peur. Ce n’est pas de la cupidité. – HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_FR)

5 août 2021





« Qu’il y ait un changement majeur ou un accident dans le monde, dans un pays, dans un gouvernement, dans une idée, dans une tendance, l’accès à cela peut être soudainement coupé », a noté Kojima. «Nous ne pourrons pas avoir accès gratuitement aux films, aux livres et à la musique que nous aimons. Ce serait un « à ne pas avoir ». C’est ce qui m’inquiète. Ce n’est pas de la cupidité.

En janvier 2021, GamesIndustry.biz a analysé les données actuelles du marché qui ont révélé qu’« entre les formats physiques et numériques, un total de 42,7 millions de jeux ont été vendus, en augmentation de 34 % par rapport à 2019 et que la plupart d’entre eux, 24,5 millions, ont été téléchargés numériquement, donc Les inquiétudes de Kojima ne semblent pas si farfelues étant donné qu’elles sont 79% de plus qu’en 2019.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Un fan recrée « Zelda: The Wind Waker » avec Unreal Engine

Les fans d’Hideo Kojima qui le suivent sur leurs réseaux sociaux sauront qu’à travers Twitter il partage généralement ses récents achats de livres et de musique (un de ses plus grands passe-temps), donc son goût pour le format physique est aussi un facteur déterminant dans cette préoccupation grandissante. sur sa possible disparition à l’avenir.

Hideo Kojima et son assistante, Ayako Terashima, ont récemment laissé entendre que le réalisateur du jeu vidéo pourrait travailler sur quelque chose de nouveau, provoquant de nombreuses spéculations parmi ses fans. Jusqu’à présent, Kojima n’a pas révélé quel sera le prochain projet de sa maison de production après la sortie prochaine de « Death Stranding: The Director’s Cut ».