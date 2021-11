Hideo Kojima : L’homme derrière Metal Gear & Death Stranding rejoint la production du film

Hideo Kojima toujours eu un Un faible pour la cinématographie, il l’a fait avec le Engrenage en métal solideSérie et ses travaux les plus récents Échouement de la mort prouvé à maintes reprises. Le créatif polyvalent consomme également des films pendant son temps libre.

Ce n’est pas pour rien que son corps existe selon son Profil Twitter 70 pour cent de films ! Que Kojima est à côté de son pilier de jeu vidéo entrer aussi dans l’industrie cinématographique n’était en fait qu’une question de temps. Le moment est venu : son entreprise Kojima Productions ouvre le sien Département cinéma, télévision et musique à Los Angeles.

La nouvelle division accueillera également les jeux du studio en autres domaines de la culture pop diriger sous le Réalisé par Riley Russell. Il était précédemment employé chez PlayStationoù il a travaillé pendant 28 ans dans une grande variété de postes, y compris juridique exécutif et vice-président des affaires.

«La nouvelle division sera chargée de travailler avec des professionnels créatifs et talentueux de la télévision, de la musique et du cinéma, ainsi qu’avec l’industrie du jeu plus connue. L’objectif de l’équipe est d’élargir la portée et l’attention des propriétaires, qui sont actuellement en développement chez Kojima Productions, et de les intégrer plus fortement dans la culture pop « expliqua Russell.