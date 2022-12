Hideo Kojima annonce officiellement Death Stranding 2 avec le retour de Norman Reedus

Après plusieurs mois remplis de petits aperçus, le développeur de jeux vidéo Hideo Kojima vient de se dévoiler »Échouement de la mort 2 », la suite du jeu populaire sorti en 2019. Lors de l’événement Game Awards 2022 le 8 décembre, Kojima a dévoilé la première bande-annonce du nouveau titre.

Ici, les fans ont pu voir le retour de Norman Reedus Oui Troie Bakeravec l’actrice elle fanning prêtant leurs mouvements et leurs voix à ce qui semble être le nouveau protagoniste de cette histoire. Bien que l’histoire de Reedus semble s’être terminée dans le premier épisode de » Death Stranding », il reviendra pour la suite, mais avec un look plus ancien.

Ces derniers mois, Kojima avait révélé à ses fans de petits extraits de son prochain projet, et bien qu’à un moment donné, on pensait qu’il s’agissait d’un tout nouveau jeu, il a fini par être confirmé qu’il s’agissait de » Death Stranding 2 », se développant davantage .l’univers du premier jeu.

En septembre, Kojima a présenté une image mystérieuse lors de l’événement Tokyo Game Show, montrant une silhouette féminine avec un logo inconnu et la question « Qui suis-je? ». Plus tard, il a été confirmé que la femme sur l’image était l’actrice Elle Fanning, que l’on pouvait voir en action dans la première bande-annonce de »Death Stranding 2 ».

En octobre, d’autres images d’autres personnages avec leurs visages également couverts ont été révélées, avec les mots « Où suis-je ? », confirmant que l’acteur Shioli Kutsuna participera également à la suite.

C’était au début de 2022 lorsque l’acteur Noman Reedus a laissé échapper qu’il travaillait sur une suite de »Death Stranding », car à cette époque il n’y avait toujours pas d’annonce spéciale. Bien qu’il n’ait pas révélé trop de détails, il a déclaré que la production du jeu était en cours depuis quelques mois.

Un autre des projets de Hideo Kojima que les fans attendent est » Overdose », un projet qui a récemment été divulgué avec des vidéos et des images du titre, où l’actrice Margaret Qualley peut être vue dans le rôle de Mama, un personnage qui est apparu dans le premier ‘ Jeu « Death Stranding ».

Même avec la fuite, Hideo Kojima n’a fait aucune annonce officielle sur ce projet, et comme il s’agit d’un personnage de l’univers « Death Stranding », beaucoup s’attendent à ce qu’il arrive probablement en tant que DLC pour la nouvelle suite.

»Death Stranding 2 » n’a pas encore de date de sortie officielle.