Hideki Kamiya, une fois de plus, assure que le développement de Bayonetta 3 “se passe bien”

Au fil des mois, l’idée de ne pas avoir vu la proposition de Bayonetta 3 en mouvement pas une seule fois n’inquiète de plus en plus de membres de la communauté. PlatinumGames, bien qu’il ait insisté à maintes reprises pour que son développement se déroule bien – comme cela s’est produit ici, ici, ici et ici, pour ne citer que les plus récentes, la communauté a encore des craintes quant au statut actuel de la prochaine aventure de la sorcière la plus aimée du monde. Par conséquent, encore une fois, l’équipe a voulu dissiper les doutes.

Et, encore une fois, ouifaire Hideki Kamiya, directeur de la création, qui s’est chargé de réaffirmer que tout est au bon endroit. En allusion à cela, à travers une interview avec la chaîne YouTube GameXplain, a souligné que son développement “va bien«Sans être plus précis sur ce qui se passe à proximité immédiate de l’entreprise. Atsushi Inaba, chef PGIl a été plus informatif et a noté qu’ils travaillaient à domicile pour s’attaquer aux conditions du coronavirus, reconnaissant que c’était un défi pour eux en tant qu’entreprise et qu’ils faisaient ce qu’ils pouvaient.

Pour les moments, ce qui arrivera à Bayonetta 3 au-delà de sa venue sur Nintendo Switch est inconnuCependant, nos théories postulent qu’au moins cette année, nous pourrons le voir en mouvement, ce qui serait une éventualité qui calmerait plus d’un adepte.

