Hibernian Workshop présente le nouveau trailer d’Astral Ascent

Aujourd’hui, nous vous présentons la première bande-annonce d’Astral Ascent, un nouveau voyou comme celui dont la campagne Kickstarter est sur le point de tomber.

Les créateurs de l’intéressant Dark Devotion ont déjà un nouveau projet. Ceci est un autre jeu de plateforme d’action en deux dimensions avec une esthétique pixélisée et des éléments metroidvania. Et la vérité est que comme vous pourrez le vérifier dans le premier Remorque Astral Ascent, le jeu est superbe.

Les gars de Hibernian Workshop, prévoient d’ouvrir une campagne Kickstarter pour financer leur prochain emploi. Cela commencera plus ou moins dans un mois, plus précisément à partir du 29 mars. Si vous avez aimé la progression, vous pouvez activer la notification sur sa page et ainsi connaître les détails au plus vite.

Astral Ascent va nous offrir un immense monde fantastique fait main, bien plus coloré que celui vu dans Dark Devotion. On peut explorer les quatre différents types de scénarios existants seul, ou avec un ami grâce à son mode coopératif local.

Nous aurons jusqu’à quatre personnages jouables parmi lesquels choisir notre héros, pouvant également débloquer des dizaines de sorts uniques. Ceux-ci peuvent également être améliorés avec divers modificateurs, ce qui nous donnera des possibilités infinies pour nous adapter à notre propre style de jeu.

Une autre caractéristique du titre est l’existence de douze puissants boss mystiques appelés Zodiacs. Le but du jeu sera de défier ces guerriers expérimentés et de découvrir les secrets qu’ils cachent.

Enfin, le studio prévoit de sortir une démo dans les prochaines semaines, donc nous regarderons pour vous faire savoir quand cela se produira. Si c’est deux fois moins bon que Dark Devotion, vous avez mon soutien.

Allons-y!