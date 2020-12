HGTV: Ant Anstead réagit pour affirmer qu’il a trompé Christina

Ant Anstead est l’une des stars bien-aimées du Discovery Network. Il avait récemment été présenté sur HGTV dans le cadre de Christina sur la côte, ayant épousé l’architecte d’intérieur Christina Anstead. Cependant, leur mariage a chuté cette année et ils ont annoncé qu’ils s’étaient séparés. Le couple a un petit garçon dont il est coparental et continue de se faire poser des questions sur la raison de leur rupture. Un troll a récemment fait une affirmation audacieuse selon laquelle Ant était obligé de nettoyer.

Ant Anstead et Christina Anstead | Tommaso Boddi / Getty Images

L’infidélité a-t-elle rompu Ant et Christina Anstead?

La vie pour les Anstead a l’air d’être parfaite quand ils ont présenté des morceaux de leur vie à la maison dans l’émission de relooking HGTV. Cependant, les choses n’étaient pas aussi roses qu’elles semblaient l’être. En septembre, Christina a lancé une bombe annonçant qu’elle se séparait de Ant.

«Ant et moi avons pris la décision difficile de nous séparer», a posté Christina sur Instagram en septembre 2020. «Nous nous sommes reconnaissants et comme toujours, nos enfants resteront notre priorité. Nous apprécions votre soutien et demandons la confidentialité pour nous et notre famille alors que nous naviguons dans l’avenir. »

Dans les jours qui ont suivi la scission, Ant a finalement rompu son silence et est resté plein d’espoir qu’ils pourraient éventuellement arranger les choses.

«Quiconque me connaît vraiment sait que je n’aime pas partager publiquement des affaires privées», a déclaré la personnalité de la télé-réalité. «Je suis resté silencieux tout en gardant l’espoir. Je ne nous ai jamais abandonnés, je prie que la décision de Christina lui apporte le bonheur.

Aucun des animateurs de télévision n’a confirmé la véritable raison de leur rupture, mais un troll audacieux a affirmé qu’il y avait de la tricherie.

«Peut-être qu’il l’a trompée», a répondu la personne sur un message de Fourmi.

le Concessionnaires Wheeler l’hôte a vu cette réponse et l’a arrêté en disant: « Je peux confirmer à 1000% que ce n’est PAS le cas. »

