Heure : Mise à jour estivale 2022 dans GTA Online – Quand les entreprises criminelles apparaîtront-elles ?

Le développeur Rockstar Games a la mise à jour estivale complète pour la semaine à venir Les entreprises criminelles pour GTA en ligne officiellement révélé. Dans cet article, nous répondons aux questions les plus importantes concernant la date de publication, la taille de téléchargement possible et l’heure à laquelle la mise à jour doit être activée sur la plateforme respective.

GTA Online : Date et heure des entreprises criminelles

Quand la mise à jour de GTA Online arrive-t-elle ? Rockstar n’a pas encore annoncé d’heure précise quand exactement Les entreprises criminelles pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X, Xbox série S et le PC seront déverrouillés, mais nous pouvons supposer que mardi prochain, probablement vers 11 heures, heure allemandeles serveurs seront en panne.

Vous ne pouvez pas jouer pendant cette période. Le nouveau contenu devrait alors être disponible sur les serveurs pour tous les joueurs. La mise à jour correspondante peut ensuite être téléchargée, ce qui est généralement assez complet. Préparez-vous donc à devoir pelleter plusieurs gigaoctets de données sur votre plate-forme respective. Nous avons répertorié ci-dessous les tailles de téléchargement supposées pour les différentes plates-formes.

Quand puis-je lire la mise à jour ? Après avoir téléchargé la mise à jour avec succès, vous devez encore attendre que les serveurs de jeu soient de nouveau en ligne. Dans le passé, il fallait 30 minutes à une heure avant que la version en ligne de « GTA 5 » puisse être réintégrée. Ensuite, vous démarrez « GTA 5 » et sélectionnez le mode en ligne. En raison d’une ruée probablement assez importante, vous devez vous attendre à des temps d’attente plus longs et à divers messages d’erreur.

Taille du téléchargement : Quelle est la taille de la nouvelle mise à jour ?

On ne sait pas encore quelle est la taille de la nouvelle mise à jour pour « GTA Online ».

PC : –

– PS4 : –

– Xbox One: –

À titre de comparaison, il s’agit des tailles de téléchargement des Mises à jour de Cayo Perico:

PC : 8-9 Go (Steam, Rockstar Games Launcher)

8-9 Go (Steam, Rockstar Games Launcher) PlayStation : 6 Go

6 Go Xbox : 6,7 Go

Cependant, cette mise à jour a également apporté un nouvelle île et plein d’autres contenus. Par conséquent, nous avons tendance à supposer que The Criminal Enterprises s’adaptera à la taille de Mécaniques Los Santos orientera :

PC : 4,35 Go

4,35 Go PS4 : 3,6 Go

3,6 Go Xbox One: 3,5 Go

Que contient la mise à jour estivale 2022 pour GTA 5 ?

nous vous avons dans cet article toutes les informations connues sur la prochaine mise à jour estivale 2022 Les entreprises criminelles résumé.

La mise à jour a, entre autres, dans ses bagages nouvelles missions et améliorationsy compris une expansion significative des opportunités commerciales pour les quatre cheminements de carrière criminels, ainsi que de nouvelles missions de contact où les joueurs agissent en tant qu’agents assermentés pour l’IAA.