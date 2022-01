Heure d’ouverture et comment regarder « Euphoria » Saison 2

Après une longue attente, les fans de « Euphorie”, Un drame pour adolescents basé sur la série israélienne du même nom, pourra enfin profiter de la deuxième saison, qui débutera le 9 janvier 2022.

En plus de Zendaya, dans le nouvel opus de la série de HBO Max Des acteurs comme Hunter Schafer, Nika King, Jacob Elordi et Sydney Sweeney seront également de retour. Ils seront rejoints par Eric Dane, Angus Cloud, Algee Smith, Alexa Demie, Barbie Ferreira et Maude Apatow.

A la fin de la première saison de « EuphorieRue convainc Jules de s’échapper de la ville ensemble, cependant, le protagoniste ne peut pas remplir le pacte et Jules part seul. Pendant ce temps, Rue recommence à consommer de la drogue et éprouve une vive hallucination. Alors, que se passera-t-il dans le nouveau versement?

Rue a de nouveau été drogué à la fin de la première saison d' »Euphoria » (Photo: HBO Max)

COMMENT ET À QUELLE HEURE VOIR LA SAISON 2 DE « EUPHORIA » ?

La deuxième saison de « Euphorie« , Qui aura huit épisodes, sera diffusé en première cette dimanche 9 janvier 2022 dans HBO Max. Chaque dimanche, il y aura un nouveau chapitre de la série créée par Sam Levinson.

HORAIRE DE LA SAISON 2 DE « EUPHORIA »

Mexique : 20h00.

Pérou : 21h00.

Colombie : 21h00.

Chili : 23h00.

Argentine : 23h00.

QUE SE PASSERA-T-IL DANS LA SAISON 2 DE « EUPHORIA » ?

D’après le synopsis officiel du premier épisode de la deuxième saison de « Euphorie« Au milieu des vies entremêlées dans la ville d’East Highland, Rue, dix-sept ans, doit retrouver l’espoir alors qu’elle équilibre les pressions de l’amour, de la perte et de la dépendance.

Apparemment, dans la bande-annonce du nouvel opus, Rue transporte une valise contenant de la drogue partout. Apparemment, dans sa tentative de rester abstinent, elle s’est retrouvée dans un grave problème qui aura des conséquences à la maison et avec Jules.

Pour sa part, Zendaya averti que, « Ce n’est pas une saison facile, ce n’est pas du tout facile à voir. Cette saison est celle des hauteurs très élevées et des chutes très profondes. Certaines choses sont vraiment drôles et hilarantes, mais il y a aussi des choses extrêmement pénibles.”.