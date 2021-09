Heure de sortie de Midnight Mass : voici l’heure exacte de sa sortie dans votre pays

in







La messe de minuit sortira le vendredi 24 septembre à minuit, heure du Pacifique. Voici l’heure exacte de sa sortie dans votre pays sur Netflix.

La toute nouvelle série d’horreur de Mike Flanagan Messe de minuit devrait sortir sur Netflix le vendredi 24 septembre et les fans vont se régaler.

Tandis que Messe de minuit est un départ de La hantise de Hill House et Manoir de Bly univers, la série devrait terrifier et épater les téléspectateurs en même temps. Messe de minuit a déjà obtenu une énorme note fraîche certifiée de 95% sur Rotten Tomatoes, et les critiques ont été délirantes à propos de la série.

Le mystérieux scénario est toujours secret, et Flanagan a déjà exhorté les fans à ne pas gâcher la série s’ils la regardent en frénésie dans les premières heures suivant sa sortie. Mais à quelle heure sera-t-il disponible pour regarder sur Netflix ?

Comme d’habitude, Netflix publie de nouvelles émissions de télévision et de nouveaux films en fonction de l’heure à son siège en Californie. Messe de minuit sera publié à minuit PT (heure du Pacifique). Cependant, ce temps varie en fonction de l’endroit où vous vivez dans le monde.

Ce que fait le temps Messe de minuit sortir sur Netflix ?

Heure de sortie de Midnight Mass : quand sort-il sur Netflix ? Image : Netflix

Messe de minuit Horaires de sortie : voici à quelle heure il sort dans votre pays

Messe de minuit sortira le vendredi 24 septembre à minuit, heure du Pacifique. L’heure exacte de sa sortie dans votre pays dépendra de l’endroit où vous vivez dans le monde et du fuseau horaire dans lequel vous vivez.

Voici les Messe de minuit heures de sortie pour une poignée de fuseaux horaires principaux :

États-Unis (PDT) – 00h00

États-Unis (HAE) – 03h00

Canada – 03h00 (Toronto), 00h00 (Vancouver)

Brésil (Rio De Janiero) – 04h00

Royaume-Uni (BST) – 8h00

Europe (heure d’été d’Europe centrale) – 9h00

Europe (heure d’été d’Europe de l’Est) – 10h00

Afrique du Sud (Le Cap, heure de l’Afrique centrale) – 9h00

Inde (New Delhi) – 12h30

Indonésie (Jakarta) – 14h00

Philippines (Manille) – 15h00

Hong Kong – 15h00

Singapour – 15h00

Australie – 15h00 (Perth), 17h00 (Sydney)

Japon (Tokyo) – 16:00

Nouvelle-Zélande (Auckland) – 19h00

Quand est-ce que Midnight Mass sort sur Netflix ? Image : Netflix

Où regarder Messe de minuit en ligne

Messe de minuit est une série Netflix, ce qui signifie que vous ne pourrez regarder la série complète que sur le service de streaming. Il ne sera pas disponible en streaming ailleurs. Donc, si vous mourez d’envie de voir de quoi parle tout le battage médiatique autour de la nouvelle série de Mike Flanagan… vous allez devoir vous connecter à Netflix et vous mettre à regarder dès que possible !

Quel est Messe de minuit À propos?

Messe de minuit est une série d’horreur surnaturelle créée par Mike Flanagan. Le synopsis officiel se lit comme suit : « La messe de minuit raconte l’histoire d’une petite communauté insulaire isolée dont les divisions existantes sont amplifiées par le retour d’un jeune homme en disgrâce (Zach Gilford) et l’arrivée d’un prêtre charismatique (Hamish Linklater). »

Est Messe de minuit connecté à Maison de la Colline et Manoir de Bly?

À certains égards, il y a des thèmes similaires (comme la dépendance, la culpabilité et le traumatisme) qui traversent les trois séries Flanagan mais non, Messe de minuit n’est pas connecté à Maison de la Colline ou Manoir de Bly. La seule manière physique dont il est en quelque sorte connecté au Hanté série est qu’elle met en vedette plusieurs membres de la distribution qui sont apparus dans le Hanté séries.

Messe de minuit est en fait discret lié au film de Flanagan de 2016 Faire taire. Il est également à nouveau référencé dans son film de 2017 Le jeu de Gérald.

Dans Faire taire, Maddie, le personnage de Kate Siegel, écrit un roman d’horreur intitulé Messe de minuit, qui comprend Crockett Island et un personnage nommé Riley. Les deux existent dans la nouvelle série Netflix. Dans Le jeu de Gérald, une copie du livre de Maddie peut être vue sur une étagère au-dessus du lit alors que Jessie de Carla Gugino tente de se libérer des menottes.

