Heure de sortie de la saison 4 d’Elite : quand la saison 4 d’Elite sort-elle sur Netflix ?

Élite est de retour. La série dramatique pour adolescents espagnole est sur le point de revenir avec 8 nouveaux épisodes, pleins de mystère, de drame et de mort possible.

Après les événements de Élite la saison 3, la saison 4 présentera aux téléspectateurs de nouveaux personnages et un tout nouveau mystère. Mais à part l’évidente question « truc-à-l’âne », éliminons la plus importante : quelle heure est-il ? Élite la saison 4 est sortie sur Netflix ?

Comme toujours, Netflix sortira Élite saison 4 basée sur l’heure à leur siège en Californie. Les nouveaux films et émissions de télévision tombent presque toujours à minuit, heure du Pacifique (PT), ce qui signifie que l’heure à laquelle ils apparaîtront sur votre compte Netflix dépend de votre lieu de résidence.

Ce que fait le temps Élite la saison 4 sort sur Netflix ?

Heure de sortie de la saison 4 d’Elite sur Netflix : quand sort-elle ? Image : Netflix

Élite Horaires de sortie de la saison 4: voici à quelle heure elle sort dans votre pays

Élite la saison 4 sortira le 18 juin, avec l’heure exacte en fonction de l’endroit où vous vivez dans le monde. Comme mentionné ci-dessus, l’heure de sortie habituelle de Netflix 12AM PT correspondra à l’heure de votre pays. Trouvez les heures de sortie pour une poignée de fuseaux horaires principaux ci-dessous.

États-Unis (PDT) – 00h00

États-Unis (HAE) – 03h00

Canada – 03h00 (Toronto), 00h00 (Vancouver)

Brésil (Rio De Janiero) – 04h00

Royaume-Uni (BST) – 8h00

Europe (heure d’été d’Europe centrale) – 9h00

Europe (heure d’été d’Europe de l’Est) – 10h00

Afrique du Sud (Le Cap, heure de l’Afrique centrale) – 9h00

Inde (New Delhi) – 12h30

Indonésie (Jakarta) – 14h00

Philippines (Manille) – 15h00

Hong Kong – 15h00

Singapour – 15h00

Australie – 15h00 (Perth), 17h00 (Sydney)

Japon (Tokyo) – 16:00

Nouvelle-Zélande (Auckland) – 19h00

Pour la liste complète des villes à travers le monde, trouvez votre heure de sortie exacte ici.

Où puis-je regarder Élite saison 4 en ligne ?

Élite est une série Netflix, donc le seul endroit où vous pourrez la regarder est sur Netflix. Il ne sera pas disponible pour diffuser sur un autre service de streaming.

Élite Intrigue de la saison 4: Que va-t-il se passer?

Comme toujours, à l’exception de manigances encore plus tordues et mortelles à Las Encinas. Le synopsis officiel de la saison 4 se lit comme suit: « Un directeur strict et quatre nouveaux étudiants arrivent à Las Encinas, apportant un assaut d’enchevêtrements romantiques, des rumeurs intenses et un nouveau mystère. »

Dans la bande-annonce, on peut déjà voir quelqu’un se faire mettre à l’arrière d’une ambulance, plusieurs personnages à l’air très méfiant, des piscines, des lieux glamour, du sexe et tout le reste. Attendez-vous à être à nouveau époustouflé.

Nous rencontrerons également plusieurs nouveaux personnages cette saison, dont Ari (Carla Díaz), Mencía (Martina Cariddi), Patrick (Manu Rios) et Phillippe (Pol Granch).

Dois-je regarder Histoires courtes d’élite avant de regarder Élite saison 4?

Avant le début de la saison 4, Netflix a publié une série de courts épisodes (Elite Historias Brèves) qui a suivi ce que nos étudiants préférés de Las Encinas avaient fait entre l’été de la saison 3 et la saison 4. Ces épisodes sont pour la plupart autonomes, mais donnent aux téléspectateurs des informations supplémentaires pour certains scénarios de personnages entrant dans la saison 4.

Pour vous rattraper, vous pouvez lire nos récapitulatifs des quatre épisodes ici.

