Heure de sortie de la saison 4 de On My Block: voici à quelle heure elle sort sur Netflix

La saison 4 de On My Block sortira sur Netflix le lundi 4 octobre. Voici à quelle heure il sort dans notre pays.

La dernière saison de Sur mon bloc est maintenant à quelques heures de sa sortie sur Netflix et nous ne sommes honnêtement pas prêts à dire au revoir.

Sur mon bloc la saison 4 devrait conclure les intrigues de Monse (Sierra Capri), Cesar (Diego Tinoco), Ruby (Jason Genao), Jamal (Brett Gray) et Jasmine (Jessica Marie Garcia), reprenant peu de temps après les événements de cette torsion saut dans le temps de deux ans à la fin de la saison 3.

Sur mon bloc la saison 4 sortira le lundi 4 octobre mais à quelle heure sort-elle sur Netflix ?

Comme toujours, Netflix sortira Sur mon bloc saison 4 sur la base de l’heure à leur siège en Californie. Les nouvelles émissions de télévision tombent toujours à minuit, heure du Pacifique (PT), ce qui signifie que l’heure exacte à laquelle elles apparaîtront sur votre compte Netflix dépend de votre lieu de résidence.

Monse et Jasmine dans On My Block saison 4. Image : Netflix