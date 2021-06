Heure de sortie de la saison 2 de Too Hot To Handle: voici quand les épisodes 5 à 10 sortent sur Netflix

La saison 2 de Too Hot To Handle sortira le 30 juin. Voici à quelle heure les épisodes 5 à 10 sortent dans votre pays.

L’émission de rencontres la plus chaude de Netflix Trop chaud pour le manipuler est de retour pour la saison 2 et nous pouvons sans aucun doute nous attendre à plus de drame, de chaos et de frustration sexuelle alors que les concurrents s’affrontent pour remporter le prix en espèces de 100 000 €.

Cette saison, il y a une toute nouvelle distribution de célibataires sexy du monde entier et une toute nouvelle villa de luxe située à Turks & Caicos à explorer, cependant, le principe reste finalement le même : aucun contact sexuel d’aucune sorte. Cela signifie pas de baisers, pas de caresses lourdes et absolument pas de sexe.

La série de 10 épisodes sort en deux parties et la première est sortie aujourd’hui (23 juin) – mais à quelle heure la partie 2 arrive-t-elle ? Eh bien, comme toujours, Netflix sortira Trop chaud pour le manipuler sur la base de l’heure à leur siège en Californie. Les nouveaux films et émissions de télévision tombent presque toujours à minuit, heure du Pacifique (PT), ce qui signifie que l’heure à laquelle ils apparaîtront sur votre compte Netflix dépend de votre lieu de résidence.

À quelle heure sort la saison 2 de Too Hot To Handle sur Netflix ?

Épisodes 5 à 10 de Trop chaud pour le manipuler La saison 2 sortira le 30 juin mais l’heure exacte dépend de l’endroit où vous habitez. Comme mentionné précédemment, l’heure de sortie habituelle de Netflix 12AM PT correspondra à l’heure de votre pays. Voici les heures de sortie pour une poignée de fuseaux horaires principaux.

États-Unis (PDT) – 00h00

États-Unis (HAE) – 03h00

Canada – 03h00 (Toronto), 00h00 (Vancouver)

Brésil (Rio De Janiero) – 04h00

Royaume-Uni (BST) – 8h00

Europe (heure d’été d’Europe centrale) – 9h00

Europe (heure d’été d’Europe de l’Est) – 10h00

Afrique du Sud (Le Cap, heure de l’Afrique centrale) – 9h00

Inde (New Delhi) – 12h30

Indonésie (Jakarta) – 14h00

Philippines (Manille) – 15h00

Hong Kong – 15h00

Singapour – 15h00

Australie – 15h00 (Perth), 17h00 (Sydney)

Japon (Tokyo) – 16:00

Nouvelle-Zélande (Auckland) – 19h00

Pour la liste complète des villes à travers le monde, trouvez votre heure de sortie exacte ici.

Où puis-je regarder Trop chaud pour le manipuler Saison 2 en ligne ?

Trop chaud pour le manipuler est une série originale de Netflix, donc le seul service de streaming sur lequel vous la trouverez est Netflix.

