Heure de sortie de la saison 2 de Never Have I Ever: voici quand elle sort sur Netflix dans votre pays

Quand la saison 2 de Never Have I Ever sort-elle sur Netflix ?

Je n’ai jamais est enfin de retour avec la saison 2 et tous les épisodes de la deuxième saison tombent en même temps sur Netflix.

Aussitôt que Je n’ai jamais a fait ses débuts sur Netflix l’année dernière, les téléspectateurs en sont immédiatement tombés amoureux. La comédie raconte l’histoire de Devi (Maitreyi Ramakrishnan), une fille qui a pour mission a) d’être « normale » et b) d’avoir un petit ami. Devi aime le jock populaire Paxton (Darren Barnet). Cependant, il devient vite clair qu’elle aime aussi son rival académique Ben (Jaren Lewison).

La première saison de Je n’ai jamais se termine sur un énorme cliffhanger et les fans ont désespérément besoin de savoir qui Devi choisit Paxton et Ben depuis sa première diffusion. Heureusement, l’attente est maintenant terminée. Je n’ai jamais sort simultanément à minuit (HP) ce soir mais l’heure varie d’un pays à l’autre. Dans cet esprit, voici une liste pour vous aider.

Ce que fait le temps Je n’ai jamais la saison 2 sort sur Netflix ?

Heure de sortie de la saison 2 de Never Have I Ever : Quand la saison 2 de Never Have I Ever sort-elle sur Netflix ? Image : Netflix

Voici la liste des Je n’ai jamais Horaires de sortie de la saison 2 :

Je n’ai jamais la saison 2 sortira dans le monde le 15 juillet avec l’heure exacte en fonction de l’endroit où vous vivez dans le monde. Comme mentionné ci-dessus, l’heure de sortie de Netflix 12AM (PT) correspondra à l’heure de votre pays. Trouvez les heures de sortie pour une poignée de fuseaux horaires principaux ci-dessous.

États-Unis (PDT) – 00h00

États-Unis (HAE) – 03h00

Canada – 03h00 (Toronto), 00h00 (Vancouver)

Brésil (Rio De Janiero) – 04h00

Royaume-Uni (BST) – 8h00

Europe (heure d’été d’Europe centrale) – 9h00

Europe (heure d’été d’Europe de l’Est) – 10h00

Afrique du Sud (Le Cap, heure de l’Afrique centrale) – 9h00

Inde (New Delhi) – 00h30

Indonésie (Jakarta) – 14h00

Philippines (Manille) – 15h00

Hong Kong – 15h00

Singapour – 15h00

Australie – 15h00 (Perth), 17h00 (Sydney)

Japon (Tokyo) – 16:00

Nouvelle-Zélande (Auckland) – 19h00

Pour la liste complète des villes à travers le monde, trouvez votre heure de sortie exacte ici.

Où puis-je regarder Je n’ai jamais saison 2 en ligne ?

Tout comme la saison 1, Je n’ai jamais la saison 2 est une série Netflix, donc le seul endroit où vous pourrez la regarder est sur Netflix. Il ne sera pas disponible pour diffuser sur un autre service de streaming.

