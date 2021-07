Heure de sortie de Black Widow : L’heure et le jour de sortie sur Disney+ reste toujours un mystère

Black Widow sortira sur Disney+ le vendredi 9 juillet. Voici à quelle heure il est sorti dans votre pays. MALHEUREUSEMENT PAS CHEZ NOUS il est juste en sortie au ciné

Après des années d’attente, le solo de Scarlett Johansson Veuve noire Le film est enfin là et les fans sont sur le point de regarder la star du MCU revenir une dernière fois en tant que Natasha Romanoff aux côtés d’un casting stellaire, dont Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz et OT Fagbenle.

Black Widow a lieu après les événements de Guerre civile, avec Natasha en fuite. Alors qu’elle se cache, Nat est forcée de faire face à son passé dangereux de Red Room, ce qui l’amène finalement à retrouver sa « famille », sa petite soeur Yelena Belova, sa figure paternelle, le gardien rouge Alexei Shostakov et Melina Voskatoff, sa figure maternelle. .

Le film Marvel sortira au cinéma ainsi que sur Disney+ en FRANCE a l’ouverture des cinémas qui le diffuse près de chez vous – mais à quelle heure sort-il ?

Comme toujours, Disney+ sortira Black Widow à travers le monde à la même heure (12h00, heure du Pacifique/3h00, heure de l’Est), bien que l’heure exacte qui apparaîtra sur votre compte Disney+ dépend de votre lieu de résidence et de votre fuseau horaire correspondant.

de Marvel Black Widow sera publié le 9 juillet, avec l’heure exacte selon l’endroit où vous habitez dans le monde. Comme mentionné ci-dessus, l’heure de sortie habituelle de Disney+ 12:00 AM PT/3:00 AM HE correspondra à l’heure de votre pays. Trouvez les heures de sortie pour une poignée de fuseaux horaires principaux ci-dessous.

États-Unis (PT) – 00h00

États-Unis (HE) – 3:00 AM

Canada – 03h00 (Toronto), 00h00 (Vancouver)

Brésil (Rio De Janiero) – 04h00

Royaume-Uni (BST) – 8h00

Europe (heure d’été d’Europe centrale) – 9h00

Europe (heure d’été d’Europe de l’Est) – 10h00

Afrique du Sud (Le Cap, heure de l’Afrique centrale) – 9h00

Inde (New Delhi) – 12h30

Indonésie (Jakarta) – 14h00

Philippines (Manille) – 15h00

Hong Kong – 15h00

Singapour – 15h00

Australie – 15h00 (Perth), 17h00 (Sydney)

Japon (Tokyo) – 16:00

Nouvelle-Zélande (Auckland) – 19h00

Pour la liste complète des villes à travers le monde, trouvez votre heure de sortie exacte ici.

Combien ça coûte de regarder Black Widow sur Disney+ ?

Black Widow sortira sur Disney+ ainsi qu’en salles. Mais si vous souhaitez diffuser le film sur Disney + dans le confort de votre foyer, vous devrez payer des frais uniques d’accès Premier en plus de vos frais d’adhésion.

Regarder black widow sur Disney+, vous aurez besoin d’un abonnement Disney+ et vous devrez payer 19,99 €/29,99 € (USD) pour l’accès Premier.

La bonne nouvelle est qu’une fois que vous avez payé les frais d’accès Premier, vous pouvez revoir le film autant de fois que vous le souhaitez car il n’y a pas de limite de réécoute pour les abonnés Disney +.

