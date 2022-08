Heroes of Chapultepec, un exploit du tennis mexicain dans un documentaire

in

En dehors du cercle et du public du tennis, le tennis est généralement un sport puni en termes d’attention. Contrairement au football et à la boxe, qui sont des disciplines de grand intérêt populaire au Mexique, le sport dit blanc est même considéré par une majorité comme une activité élitiste, donc, fermée. Il y a aussi des voix qui le considèrent ennuyeux ou sans conséquence. Mais ces perceptions actuelles contrastent avec ce qu’a été son histoire.

Lors de la cérémonie d’inauguration du Temple de la renommée du tennis mexicain, le journaliste Eduardo Varela a souligné l’équipe nationale qui a participé à la Coupe Davis 1962, ainsi que le mérite sportif qu’elle a obtenu lors de cette édition : jouer la finale contre l’Australie. rappeler les noms de Francisco Contreras, Mario Llamas, Rafael Osuna et Antonio Palafox, qu’il a fait passer d’hier à aujourd’hui pour ne pas oublier justement que ce sont des joueurs de tennis qui ont positionné notre pays comme un concurrent sérieux dans les tournois internationaux.

L’anecdote de 1962 est venue de l’investiture de feu «Pelón» Osuna comme l’un des premiers membres à entrer au Temple de la renommée. Avec Yola Ramírez et Raúl Ramírez, son nom est essentiel pour raconter le développement du tennis mexicain. Dans ce contexte, Varela a mentionné le documentaire Héros de Chapultepec, du réalisateur Mauricio Sariñana, comme référence pour garder la mémoire fraîche avec des réalisations qui tombent parfois dans le coffre des souvenirs.

Ce documentaire sauve le plus grand moment de gloire du tennis mexicain dans la catégorie masculine. En même temps que des joueuses de tennis comme Yola Ramírez et Rosa María Reyes ont acquis une renommée mondiale dans la branche féminine, Francisco Contreras, Mario Llamas, Rafael Osuna et Antonio Palafox l’ont fait lors de la Coupe Davis de 1962.

Ils ont atteint la finale contre l’Australie après avoir éliminé la Suède et l’Inde, deux prétendants aux finalistes. Contre toute attente, et littéralement contre toute attente en raison des adversités qu’il y avait à voyager dans le pays asiatique en raison de la guerre sino-indienne, Le Mexique a disputé le titre de tennis le plus élevé au monde par équipes. C’était perdu contre les Australiens, cependant, l’exploit de se faufiler dans l’antichambre de la gloire en valait plus que la peine.

Ces quatre joueurs de tennis qui se sont entraînés au Chapultepec Sports Club et qui ont dû recourir en urgence au prix Nobel de littérature, Octavio Paz, alors ambassadeur du Mexique en Inde, sont aujourd’hui des monstres sacrés dans les annales historiques du tennis mondial. Cependant, leur pays leur doit une dette d’être des prophètes.

Pour approfondir ce qui nous a motivés à aborder cet épisode dans un documentaire, nous avons discuté dans Spoiler avec Mauricio Sariñana, réalisateur de Héros de Chapultepec, que l’on peut voir dans Claro Video.

Entretien avec Mauricio Sarinana

Comment est née l’idée de faire Héros de Chapultepec?

Elle est née de ma passion pour le cinéma et de mon goût actuel pour le tennis. Nous étions à la recherche d’histoires mettant en scène nos héros sportifs et nous les avons oubliées. C’est ainsi que nous avons trouvé comme thème l’anecdote de cette équipe mexicaine qui a participé à la Coupe Davis. Il me paraissait important d’en parler pour redécouvrir les grands sportifs que nous avons eus.

Saviez-vous déjà ce qui s’est passé en 1962 et ces joueurs de tennis ou l’avez-vous découvert dès que vous avez trouvé l’histoire ?

C’est une histoire que j’ai apprise récemment parce qu’ils me racontaient petit à petit. J’ai eu l’occasion de rencontrer Pancho Contreras, qui a été l’initiateur de ce chapitre du tennis mexicain. Rappelons-nous qu’il était le capitaine de cette équipe. Il était également très utile de l’approcher car il est décédé il y a quelques mois.

Vous avez pris le risque de réaliser un documentaire sur le tennis où prédominent les contenus audiovisuels sur le football et la boxe.

Oui tout à fait. Nous avons plus de success stories au Mexique, mais je pense que nous sommes un pays qui valorise très peu ses héros sportifs. C’est justement ce sentiment qui nous a poussés à raconter cette histoire, à la sauver du temps. Nous sommes à un bon moment pour regarder en arrière et valoriser ceux qui ont écrit de belles histoires sur les sports mexicains.

En vous immergeant dans ce travail, qu’avez-vous découvert ou redécouvert sur le tennis ?

Dès le départ, la première chose qui m’a frappé a été de savoir que nous étions une puissance mondiale. En fait, la première équipe latino-américaine à atteindre une finale de la Coupe Davis a été l’équipe mexicaine. On découvrait aussi d’autres joueurs de tennis et d’autres en dehors de nos protagonistes. Je parle de joueurs de tennis qu’il faut revoir pour comprendre pourquoi le pouvoir a disparu et pourquoi il a cessé de l’être.

Le cinéma et le tennis font-ils bon ménage ? Il n’y a pratiquement pas de films sur le sujet.

Peu de films existent. Heureusement, plus de titres liés au tennis sont sortis ces derniers temps, mais ils sont encore peu nombreux. Dans notre cas, nous avions l’idée que le tennis et le documentaire n’étaient pas une combinaison qui attirait beaucoup les gens, mais c’est un outil pour raconter notre passé à partir des héros sportifs que nous avons eu et que nous ne connaissons souvent pas.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂