Hérodote a menti sur la célèbre bataille grecque contre Carthage, selon une nouvelle étude

Hérodote, le célèbre historien de la Grèce antique, a menti au sujet d’une bataille cruciale entre les Grecs et les Carthaginois, selon une nouvelle étude.

Dans son magnum opus « Les Histoires », Hérodote a détaillé la première bataille d’Himera en Sicile en 480 avant JC Il a écrit que lorsque les Carthaginois « barbares » ont attaqué la colonie grecque d’Himera, une coalition d’alliés grecs d’autres villes siciliennes s’est jointe à la mêlée, menant à une victoire grecque.

Mais maintenant, une analyse chimique des os des soldats qui ont combattu lors de la première bataille d’Himera révèle que ces «alliés» grecs étaient en fait des mercenaires étrangers, probablement engagés par les Grecs pour aider à vaincre leurs ennemis.

«Nous avons réalisé qu’il était possible que de nombreux soldats de 480 [B.C.] venaient de l’extérieur de la Sicile, et peut-être même de l’extérieur de la Méditerranée », a déclaré la chercheuse principale de l’étude Katherine Reinberger, doctorante au département d’anthropologie de l’Université de Géorgie, à 45Secondes.fr.

Plusieurs décennies plus tard, en 409 avant JC, la deuxième bataille d’Himera a éclaté entre les Grecs et les Carthaginois, mais cette fois, les Carthaginois ont gagné. Hérodote était mort à ce moment-là, mais un autre historien de la Grèce antique, Diodore Siculus (dont le nom signifie Diodore de Sicile), a écrit à ce sujet, ainsi que sur la première bataille. Alors que Diodorus Siculus a également omis l’utilisation de mercenaires par les Grecs pendant la première bataille d’Himera, il a décrit avec précision la seconde, en disant que les Grecs locaux à Himera se sont battus mais ont perdu la bataille. Ce récit est corroboré par une nouvelle analyse chimique des restes de ces soldats, a déclaré Reinberger.

La nouvelle recherche suggère que « en général, [these two ancient historians] essaient d’être précis dans leurs récits « , a déclaré Reinberger. » Cependant, comme nous devons le faire avec les sources d’information modernes, nous devons les évaluer et utiliser d’autres preuves disponibles pour réfléchir de manière critique à leur exactitude et pourquoi elles ont peut-être souligné ou omis certaines informations. »

Anciennes fosses communes

En 2008, l’italien archéologues découvert d’anciens charniers à Himera remplis des restes de 132 soldats, certains avec des armes encore incrustées dans leurs os, datant de 480 avant JC et 409 avant JC Les défunts ont été enterrés en rangées ordonnées, et les archéologues pensent que cela indique que ces soldats se sont battus pour Himera et ont été intentionnellement enterrés « par des vainqueurs grecs qui ont eu le temps et l’occasion d’enterrer respectueusement leurs propres morts », ont écrit les chercheurs dans la nouvelle étude.

Cette découverte a attiré l’attention du projet de bioarchéologie des colonies méditerranéennes (BMCP), codirigé par les chercheurs Laurie Reitsema, professeur agrégé d’anthropologie à l’Université de Géorgie, et Britney Kyle, professeur agrégé d’anthropologie à l’Université du Nord. Colorado, parce qu’ils s’intéressaient aux anciens soldats qui combattaient pour les colonies grecques.

En collaboration avec BMPC, Reinberger a analysé d’où venaient ces soldats. Elle a examiné les os des soldats en utilisant une technique qui examine différentes versions d’éléments – dans ce cas strontium et oxygène – qui ont un nombre différent de neutrons dans leurs noyaux, appelés isotopes. Au fil du temps, l’oxygène de l’eau que les gens boivent et le strontium de la nourriture qu’ils consomment se retrouvent dans l’émail de leurs dents. En comparant les rapports isotopiques dans les dents avec ceux trouvés dans le paysage, les chercheurs peuvent déterminer où les individus ont grandi.

Cette carte de la Sicile montre les colonies grecques et phéniciennes au 5ème siècle avant JC (Crédit d’image: Reinberger, KL et al. PLOS One (2021); CC-BY-4.0)

L’équipe a analysé les isotopes dans l’émail des dents de 62 soldats – 51 de 480 avant JC et 11 de 409 avant JC – ainsi que 25 individus anciens de la population générale d’Himera, trouvés dans un cimetière voisin. Les soldats de la première bataille d’Himera avaient des valeurs isotopiques très variables, bien plus que les échantillons de la population générale, ce qui signifie qu’ils ont grandi dans de nombreux endroits différents, ont découvert les chercheurs. Dans l’ensemble, environ les deux tiers des soldats de 480 avant JC n’étaient pas locaux en Sicile. Cela suggère que « les tyrans grecs [in Sicily] embauché des mercenaires étrangers venus d’endroits plus éloignés « , lors de la première bataille d’Himera, ont écrit les chercheurs dans l’étude.

L’origine de ces mercenaires est un mystère, mais les sites présentant des rapports isotopiques de strontium similaires à ceux trouvés dans les os comprennent les îles grecques des Cyclades dans la mer Égée et la Catalogne, en Espagne, ont déclaré les chercheurs. Les valeurs des isotopes d’oxygène des soldats suggèrent qu’ils venaient de régions plus éloignées à l’intérieur des terres et à des altitudes plus élevées que la Sicile côtière, y compris les anciennes villes grecques d’Himera, Agrigente et Syracuse, a découvert l’équipe.

Déterminer l’emplacement exact d’où viennent les soldats peut s’avérer difficile, a déclaré Rasmus Andreasen, géochimiste des isotopes au département de géosciences de l’Université d’Aarhus au Danemark, qui n’a pas participé à l’étude.

« Il n’y a pas beaucoup de variations géologiques dans la région méditerranéenne, donc il y a beaucoup d’endroits qui pourraient être un match potentiel », a déclaré Andreasen à 45Secondes.fr. «Ce n’est pas une signature qui est unique à un endroit, donc vous ne pouvez pas l’utiliser pour dire: ‘Oh, ils sont certainement venus d’ici.’ Vous pouvez dire avec certitude qu’ils ne sont pas venus d’Himera, mais d’où ils viennent est plus ouvert à l’interprétation. «

Pendant ce temps, un quart seulement des soldats dont les restes ont été découverts lors de la deuxième bataille n’étaient pas locaux, ce qui indique que les documents historiques sur la deuxième bataille étaient exacts, a découvert l’équipe.

Cette carte montre les valeurs d’isotopes d’oxygène prévues en Sicile. (Crédit d’image: Reinberger, KL et al. PLOS One (2021); CC-BY-4.0)

Pourquoi Hérodote a-t-il menti?

Himera se trouve dans le nord de la Sicile, un endroit stratégique pour le commerce en Méditerranée. C’est probablement pourquoi les Grecs y ont fondé une colonie vers 648 avant JC. Les Phéniciens avaient également des colonies en Sicile, et ils faisaient souvent du commerce avec des colonies grecques là-bas, a noté Reinberger. On ne sait pas pourquoi des tensions sont apparues entre les Grecs et les Phéniciens de la cité-état de Carthage lors de la première bataille d’Himera, mais une idée est qu’elle était liée aux troubles politiques des tyrans grecs, tandis qu’une autre est que les Perses, qui étaient déjà Combattre les Grecs dans les guerres perses, conspirer avec les Carthaginois pour attaquer la Sicile grecque, a déclaré Reinberger.

Dans « Les Histoires », Hérodote déclare que les Carthaginois ont utilisé des mercenaires lorsqu’ils ont attaqué Himera, mais ni lui ni Diodorus Siculus ne mentionnent des mercenaires étrangers du côté grec. Il y a peut-être une raison à cela: la fierté grecque.

« Je pense que les historiens de la Grèce antique avaient intérêt à garder les armées entièrement grecques », a déclaré Reinberger. « Les Grecs étaient obsédés par le fait d’être grecs. » Le parti pris d’Hérodote envers les étrangers est évident dans ses écrits. « Il utilise beaucoup le terme » barbare « . Dans la Grèce antique, cela signifiait simplement quiconque ne parle pas grec », a-t-elle ajouté.

De plus, dans certains cas, des mercenaires étrangers pourraient obtenir la citoyenneté en combattant pour les Grecs. «Tous les citoyens des villes grecques de Sicile n’en étaient pas particulièrement heureux car la citoyenneté est liée à l’indépendance et [owning land for] « L’agriculture et la nature démocratique des anciennes cités grecques », a déclaré Reinberger. « Je pense qu’il y a au moins une référence historique au fait que les Grecs sont bouleversés par le fait que certains mercenaires étrangers ont obtenu la citoyenneté. »

Dans leurs écrits, Hérodote et Diodore Siculus lient la première bataille d’Himera à d’autres triomphes grecs, écrivant que les victoires à la bataille de Thermopyles et à la bataille de Salamine se sont déroulées le même jour, « comme si le ciel avait délibérément organisé la plus belle victoire et la plus célèbre des défaites à avoir lieu simultanément », a déclaré Diodore dans un texte traduit. Le timing indiqué n’est probablement pas factuel, mais montre à quel point les Grecs étaient fiers de leurs forces militaires, a déclaré Reinberger.

La nouvelle étude a « un travail assez solide », a déclaré Andreasen. « Il est intéressant de savoir que vous pouvez réellement prendre les enregistrements écrits et les faire correspondre avec les enregistrements géologiques. »

L’étude a été publiée en ligne mercredi 12 mai dans la revue PLOS One .

