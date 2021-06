« Hero rat » prend sa retraite après avoir passé 5 ans à détecter des mines terrestres au Cambodge

En 2016, APOPO a commencé son programme au Cambodge et, année après année, a pu défricher plus de terres que tout autre programme APOPO, qui a des programmes ouverts en Angola, au Zimbabwe et au Mozambique selon son site Web. Rien que l’année dernière, le programme cambodgien a nettoyé 4,3 millions de mètres carrés (environ 47 millions de pieds carrés), tous rendus possibles par les HeroRATs comme Magawa.

On estime qu’au Cambodge seulement, entre 4 et 6 millions de mines terrestres ont été posées depuis les années 1970, dont au moins 3 millions sont toujours portées disparues, selon le PDSA. Les mines terrestres cachées ont fait 64 000 victimes dans le pays, qui compte le plus grand nombre d’amputés de mines par habitant au monde avec plus de 40 000 personnes.

Les rats utilisent leur odorat pour trouver les mines terrestres en suivant la trace de l’odeur des produits chimiques utilisés pour les construire. Les rats géants africains en poche, bien que plus gros qu’un rat domestique moyen, sont suffisamment légers pour ne pas déclencher une mine terrestre lorsqu’ils marchent dessus. Une fois détectés, ils signalent l’emplacement exact à leur gestionnaire, qui en disposera en toute sécurité.

Un rat géant africain appelé Magawa qui a passé des années à détecter des mines terrestres dans la campagne cambodgienne a cessé de travailler et va profiter d’une retraite bien méritée en mangeant des bananes et des cacahuètes, ont déclaré ses employeurs à l’AFP le 5 juin 2021. AFP / Getty Images

La semaine dernière, APOPO a rapporté que 20 rats de détection de mines terrestres fraîchement entraînés qui sont arrivés au Cambodge en mars ont été testés par le Centre cambodgien de lutte antimines et tous ont réussi. Ils ont suivi une formation de recyclage avec leurs maîtres et ont été autorisés à se mettre au travail sur les champs de mines afin que les rats vétérans comme Magawa puissent prendre leur retraite.

En attendant, Magawa reste encore quelques semaines afin de pouvoir encadrer le nouveau HeroRATS qui rejoint l’équipe alors qu’ils aident les communautés locales à retourner sur leurs terres.