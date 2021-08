Hero Electric a vendu plus de 4 500 scooters électriques à moyenne vitesse le mois dernier, plus de 10 fois son chiffre de juillet 2020

09 août 2021 19:09:17 IST

Surfant sur la vague de soutien du gouvernement, Hero Electric a enregistré une forte augmentation de ses ventes pour le premier semestre de cette année. Hero Electric a annoncé avoir vendu plus de 15 000 scooters électriques au premier semestre 2021, un chiffre environ cinq fois supérieur aux 3 270 scooters électriques vendus au cours de la même période l’année dernière. Plus particulièrement, Hero Electric a vendu plus de 4 500 scooters électriques rien qu’en juillet, soit une multiplication par dix par rapport aux 399 unités vendues le même mois en 2020.

Cette augmentation vertigineuse de la demande a sans aucun doute été déclenchée par une série d’initiatives gouvernementales conçues pour promouvoir la mobilité électrique. En juin, la subvention FAME-II pour les deux-roues électriques est passée de 10 000 Rs à 15 000 Rs par kWh de capacité de batterie, le plafond global de la subvention étant doublé à 40 % du prix du deux-roues.

De plus, le Gujarat et le Maharashtra ont annoncé de généreuses incitations pour les acheteurs de deux-roues électriques dans le cadre de leurs politiques nationales en matière de véhicules électriques. L’impact de ces subventions est si important que la gamme de scooters à vitesse moyenne de Hero Electric commence maintenant à moins de Rs 40 000 dans ces États.

Parlant de l’augmentation des ventes, le PDG de Hero Electric, Sohinder Gill, a déclaré: « Alors que nous continuons à lutter contre la pandémie, nous, chez Hero, sommes extrêmement optimistes quant au fait que le marché connaît sa plus forte croissance grâce au marché et aux politiques extrêmement propices depuis leur annonce. Le les pousses vertes pour cela sont visibles dans les chiffres que nous avons obtenus au mois de juillet et dans l’ensemble, au cours du premier semestre. Nos installations de fabrication font des heures supplémentaires pour répondre à la demande. «

Hero Electric travaille déjà à étendre ses installations existantes et à augmenter sa production, et vise à fabriquer plus de trois unités lakh par an pour répondre à la demande.

