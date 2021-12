Hernán Cattaneo, le DJ argentin qui fait danser le monde entier

Hernan Cattaneo a commencé le chemin du succès en tant que DJ avec sa résidence dans la célèbre boîte de nuit de Buenos Aires, Clubland, où il ravissait déjà les gens qui allaient flâner avec un style de musique très personnel : un progressif mélodique et profond qui est sa marque de fabrique à ce jour. La sélection musicale impeccable couplée à des mixes parfaits a attiré l’attention d’autres grands noms de l’industrie.

On parle de Paul Oakenfold, Sacha Oui herbe de John, qui a soutenu Hernán et a été très important dans le saut qualitatif de la carrière de DJ de cet argentin qui se doutait peu de ce qu’il allait devoir vivre dans sa vie professionnelle. Les grands festivals de musique électronique l’ont accueilli à bras ouverts. Exemples? Creamfields, Tomorrowland, Burning Man et un qui a sûrement une place spéciale dans votre cœur : le local Parc lunaire.

Cattaneo représente l’Argentine dans le monde de la musique électronique

Le public du monde a célébré Hernán qui s’est classé n ° 6 de la DJ Mag, un fait historique si l’on tient compte du fait que les premières places de ce classement sont réservées aux DJ qui jouent le plus de la musique. « commercial ». Ce qui est certain, c’est que Le maître a continué à captiver avec son « Progrès mélodique », parfois sombre, parfois ému, mais toujours avec un contact direct au cœur de l’auditeur.

Cattaneo a son émission de radio dans laquelle il aime jouer de la musique « Nouveau » et où il soutient des artistes qui développent un style comme le sien. Résident Elle est à l’antenne depuis des années et Hernán est très fier de l’émission, il est même allé jusqu’à affirmer que le monde de la radio le séduit beaucoup lorsqu’il pense à la retraite et abandonne définitivement les plateaux.

Une autre entreprise de Hernán est son label dans lequel il soutient de nombreux artistes du genre électronique : Coup de Sud. De cette façon, il est en contact permanent avec la communauté mondiale et promeut une plateforme essentielle qui permet à de nouvelles stars de briller et de briller avec le soutien d’un numéro un qui regarde constamment comment évoluer.

Plus de 30 ans en tant que DJ, 11 albums, 30 singles et 50 remix font partie de l’héritage de cet homme qui représente l’Argentine dans la communauté dance mondiale et qui a été choisi par les plus grands labels house : substrat rocheux, parfait, Renaissance Oui Équilibre. Hernan Cattaneo, Le maître, est venu jouer dans le Théâtre Colon lors d’une journée historique pour la musique électronique. Sûrement ce talentueux « Artiste des plateaux » va continuer à se démarquer dans une scène en constante évolution.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂