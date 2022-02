Herman et Lily du Munsters Reboot célèbrent la Saint-Valentin sur une nouvelle photo

Le dernier aperçu de Les Munsters par Rob Zombie a deux de ses stars principales célébrant la Saint-Valentin. Le 14 février, Zombie s’est rendu sur les réseaux sociaux pour publier la nouvelle photo d’Herman Munster (Jeff Daniel Phillips) et Lily (Sheri Moon Zombie). Les Munsters se regardent alors que Zombie note dans la légende, « Joyeuse Saint Valentin de la part de quelques goules cool. » Vous pouvez voir le message ci-dessous.

Dans les commentaires, Phillips écrit : « Cela réchauffera les cœurs les plus froids ! »

Jeff Daniel Phillips et Sheri Moon Zombie sont deux des principaux acteurs de Les Munsters aux côtés de Dan Roebuck dans le rôle de grand-père Munster. Pour l’instant, Zombie n’a même pas confirmé si Marilyn et Eddie apparaîtront ou non dans le redémarrage, il n’est donc pas clair s’ils le feront et, si oui, qui les jouera. Zombie a cependant fourni une pléthore d’autres annonces de casting pour les fans, révélant plusieurs des autres personnages loufoques que nous rencontrerons dans Les Munsters.

FILM VIDÉO DU JOUR

Les autres membres confirmés de la distribution comprennent Docteur Who la légende Sylvester McCoy, qui incarnera Igor, le « fidèle serviteur » de la famille Munster ; Richard Brake, collaborateur fréquent de Zombie, dans le rôle du savant fou Dr Henry Augustus Wolfgang; l’ancienne Bond girl et la star de On Her Majesty’s Secret Service Catherine Schell dans le rôle de Zoya, une reine gitane; et le favori perdu Jorge Garcia dans le rôle de Floop, l’assistant du Dr Wolfgang et le meilleur ami d’Herman.

Le casting de Munsters continue d’être révélé







Rob Zombie a noté qu’il y a encore plus à venir avec les annonces de casting pour Les Munsters. Pendant près d’un an, Zombie a lentement confirmé de nombreux noms qui avaient fait l’objet de rumeurs dans le cadre de la distribution, tous les noms susmentionnés étant répertoriés dans les premiers rapports du projet. La nature de leurs rôles n’avait pas été révélée jusqu’à ce que Zombie confirme officiellement l’implication de chaque acteur avec de nouvelles photos de tournage.

Le seul nom mentionné dans les premiers rapports qui n’a pas encore été confirmé est la légende de l’horreur Cassandra « Elvira » Peterson. Quel que soit le rôle, les fans d’horreur adoreront voir Peterson dans le film, et son casting supposé est certainement un gros plus. Même ainsi, rien n’a été officialisé pour le moment. Si et quand Peterson est annoncé, le reste de la distribution sera également un mystère complet, y compris l’inclusion potentielle de Marilyn et Eddie avec de nouveaux acteurs.

Ce nouveau film réinventera la famille des monstres introduite à l’origine dans l’émission télévisée des années 1960. Zombie a longtemps été ouvert sur le fait d’être un grand fan de Les Munsters et ce film est un projet de rêve pour le cinéaste. Il s’est donné beaucoup de mal pour rester fidèle à la franchise, bien que nous puissions supposer qu’il apportera également quelque chose d’unique à la table avec sa propre touche à l’histoire.

Les Munsters n’a pas de date de première officielle, mais on dit qu’il recevra une sortie jour et date, en première à la fois sur Peacock et dans les salles de cinéma. Espérons qu’il arrive d’ici la fin de l’année avec une production bien engagée.





Mike Myers reprend son rôle de Dr. Evil pour la nouvelle publicité du Super Bowl Parmi les nombreuses bandes-annonces à venir pendant le Super Bowl, GM a révélé que Mike Myers ramènerait son rôle emblématique de Dr. Evil sur les écrans.

Lire la suite





A propos de l’auteur