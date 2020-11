Hercule, le pick-up pour affronter l’apocalypse

S’il y a une apocalypse, nous ne saurons que quand cela se produira. Mais si la fin ne vient pas, il y a déjà une voiture prête à tout ce qui va et vient. Puisqu’il semble que certains constructeurs aiment les allusions à l’Empire gréco-romain pour valoriser leurs véhicules. Cette fois, c’est l’Américain Rezvani qui a présenté un pick-up aux airs divins. Nommé d’après le demi-dieu Hercule et avec des éléments qui font allusion au Jeep Gladiator, le 6 × 6 montre ce qu’il faut pour faire face à l’apocalypse.

Cherchant à apporter un produit aux riches qui aiment un design plus différent, le constructeur automobile a livré une machine qui mesure un énorme 6,19 m de longueur, 2,28 mètres de largeur et 2 mètres de hauteur. La distance entre les deux premiers empattements est de 3,50 m et les essieux arrière de 0,99 m. Cela nécessite six pneus, qui sont tous de traction.

En partant sur la vague Tesla Cybertruck et Hummer EV, vous pensez peut-être déjà à des batteries électriques pour alimenter l’énorme camion. Pendant ce temps, Rezvani nageait à contre-courant. Elle a équipé le Hercules d’un V8 7.0 tonitruant qui délivre 1318 chevaux et 136,7 mkgf de couple.

Si le consommateur opte pour quelque chose de moins bruyant, il peut choisir un V6 EcoDiesel de 3,0 litres de 260 chevaux ou un V6 3,6 de 3,6 de 285 chevaux. Si vous voulez une empreinte de pas Dodge Challenger SRT Demon, vous pouvez choisir jusqu’à un V8 HEMI de 6,4 litres et 507 ch qui équipaient la muscle car.

Ces trois options d’hélices peuvent être combinées avec la transmission automatique à huit rapports ou manuelle à six rapports. Cependant, le moteur le plus puissant n’est disponible qu’avec la transmission automatique à huit rapports.

De même pour le choix du moteur, le client peut également personnaliser le type de variateur, entre 6 × 2, 6 × 4 et 6 × 6. Pour ce dernier type de traction, le constructeur propose deux packs tout-terrain. Ils contiennent une suspension Fox de 7,6 cm (3 pouces) et des pneus prêts pour la roue sur tout type de terrain. Pour freiner, il utilise des étriers de frein de 16 pouces et huit pistons.

Si vous voulez un utilitaire préparé pour la fin du monde, une édition militaire est disponible, qui contient une armure, un verre pare-balles et un réservoir de carburant auto-obturant. En outre, il y a une protection contre les explosions sous le corps et une protection contre les impulsions électromagnétiques, un système de vision thermique / nocturne et un écran de fumée.

Enfin, l’édition de guerre comprend également des masques à gaz, un kit d’hypothermie, une sirène et des lumières stroboscopiques pour aveugler temporairement d’éventuelles cibles. Autrement dit, un véhicule prêt pour tout type de combat.

Malgré tous les nouveaux composants, la cabine est un peu plus courante. De cette manière, il dispose d’un système d’infodivertissement Alpine avec un centre multimédia de 9 pouces, compatible avec Apple CarPlay. Payant un peu plus, les sièges sont finis en cuir premium.

En conséquence, Hercules ne serait pas bon marché. Le prix commence à 225 000 € US (environ 1 233 millions de RS en conversion directe) et grimpe à 325 000 € US dans l’édition militaire (ou 1 782 millions de R € sans taxes intégrées). Cependant, avec les différentes personnalisations du moteur et de la traction, le véhicule peut atteindre jusqu’à 474 000 € US (environ 2,6 millions de R €).