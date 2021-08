« Hercai » : voilà à quoi ressemble Akin Akınözü sans barbe

Le feuilleton turc « Hercaï« A conquis le public dans différentes parties du monde. La série est basée sur le roman du même nom du jeune écrivain Sümeyye Koç et raconte l’histoire d’un amour impossible, né de la vengeance et du ressentiment de deux familles marquées par la tragédie.

PLUS D’INFORMATIONS: Ebru Şahin, l’actrice turque derrière Reyyan dans « Hercai »

L’histoire a comme personnages principaux Reyyan (Ebru Şahin), la douce petite-fille de la famille Şadoğlu qui est méprisée par son grand-père Nasuh, et Ils regardent Aslanbey (Akin Akınözü), que sa grand-mère élève et prépare depuis de nombreuses années pour venger sa famille.

Bien que l’intrigue ait captivé les téléspectateurs, l’acteur qui joue Miran dans le feuilleton turc n’est pas passé inaperçu et comme l’une des caractéristiques les plus distinctives de son personnage est sa barbe épaisse, nous vous montrons ici à quoi il ressemble sans elle.

PLUS D’INFORMATIONS: Tout ce qu’il faut savoir sur Akin Akinözü, l’acteur qui incarne Miran dans « Hercai »

C’EST AKIN AKINÖZÜ SANS BARBE

Dans le feuilleton, Akin Akinözü joue Miran Aslanbey, qui perd ses parents alors qu’il était enfant au profit de la famille Şadoğlu. Sa grand-mère l’élève et le prépare pendant de nombreuses années à venger sa famille. Le plan : épouser Reyyan, et bien que cela lui fasse très mal, il finit par tomber amoureux d’elle.

Après sa prestation dans « Hercai », L’acteur turc de 30 ans est devenu l’un des mecs préférés du public hispanique. L’une des caractéristiques physiques qui a le plus attiré son attention est sa barbe épaisse ; Cependant, il y a des années, son visage était glabre.

A travers son compte Instagram – où il compte près de 3 millions de followers – l’acteur a été vu à certaines occasions sans barbe. Dans un article du 2 juillet 2019, Akin est vu en tenue militaire et sans aucun poil sur le visage.

Sur une autre photographie de 2015, en raison de sa jeunesse et de l’absence de poils sur son visage, il est presque impossible de le reconnaître. Pourtant, barbu ou non, l’acteur est l’un des plus beaux hommes de son pays.

DANS QUELLE AUTRE SÉRIE L’ACTEUR TURC AKIN AKINÖZÜ A-T-IL PARTICIPÉ ?

En plus de « Hercaï » (2019-2020), Akin Akinözü a également participé à la série télévisée « Muhteşem Yuzyıl Kösem » (2015), « Arkadaşlar yidir » (2016), « Aslan Ailem » (2017-2018) et « Payitaht: Abdülhamid » (2017-2018).

QUELLES RÉCOMPENSES AKIN AKINÖZÜ A GAGNÉ ?

En raison de sa grande performance dans « Hercai », il a remporté le prix de Meilleur acteur dans une série dramatique par les 24e Golden Lens Awards de la Magazine Journalists Association 2019 et Meilleur couple dans une série télévisée aux côtés de sa co-star Ebru Sahin aux Ayaklı Newspaper Awards 2020. Il a également reçu le Nova More Award en tant que Meilleur acteur masculin en 2019 Oui Monsieur Nova 2019 de la chaîne de télévision espagnole Nova Atresmedia.