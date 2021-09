« Hercai » : quel est le programme de ce lundi 13 septembre sur Telemundo et que va-t-il se passer

Le feuilleton turc « Hercaï« Avec Akın Akınöz (Miran) et Ebru Şahin (Reyyan), est diffusé depuis le 22 juin sur Telemundo et a réussi à pénétrer le public dans chaque épisode. Découvrez quel est le programme de ce 13 septembre.

Le drame turc est centré sur Reyyan, petite-fille des Sadoglu, l’une des familles les plus puissantes de Midyat, ainsi que l’une des plus cruelles. N’étant pas la petite-fille biologique de Nasuh, le chef de clan, la jeune femme est constamment maltraitée et humiliée aux dépens de son cousin Yaren. Cependant, cela n’empêche pas le fiancé de Yaren, Miran, de tomber amoureux et de l’épouser finalement. Mais le drame ne fait que commencer.

Après leur nuit de noces et après avoir consommé leur mariage, Reyyan découvre que Miran ne l’a épousée que pour se venger de sa famille, mais l’amour sera-t-il plus grand que la haine ?

QUEL EST L’HORAIRE « HERCAI » POUR CE 13 SEPTEMBRE SUR TELEMUNDO ?

Ce lundi 13 septembre, vous pourrez voir « Hercai » via le réseau Telemundo pendant les heures de :

HEURE DE L’EST :

À 21h00

HEURE CENTRALE :

A 20h00

QUE SE PASSE-T-IL CE 13 SEPTEMBRE À « HERCAI » ?

Dans le chapitre 58 de « Hercai », la fausse douleur et les regrets d’Azize atteignent le cœur de Miran, mais Reyyan n’est pas disposé à céder à un tel mal. Hazar reçoit des preuves irréfutables qui lui touchent le cœur. Comment réagiront les protagonistes ?

COMBIEN DE SAISONS LA SÉRIE TURQUE « HERCAI » A-T-ELLE ?

« Hercai » est composé de trois saisons déjà sorties dans leur pays d’origine. Le premier volet compte 12 épisodes et a été diffusé entre le 15 mars 2019 et le 31 mai 2019.

Le second, qui compte 26 chapitres, diffusée du 20 septembre 2019 au 27 mars 2020. Enfin, la troisième saison, qui compte 31 épisodes, a débuté le 18 septembre 2020 et s’est terminée le 25 avril 2021.

En tout, « Hercai » a 69 épisodes, qui ont une durée approximative de 150 minutes, il est donc probable que le feuilleton turc compte plus de 138 épisodes dans les pays où il est diffusé, car ils sont adaptés aux caractéristiques de la télévision de chaque lieu.