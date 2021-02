Her: La bande originale du film sortira pour la première fois

En 2013, Spike Jonze ferait la première de son dernier film à ce jour: le drame romantique de science-fiction « Sa« , Ce qui donnerait le oscar pour « Meilleur scénario original ». Cette œuvre aurait une bande sonore issue de la collaboration entre le compositeur canadien Palette Owen et le groupe de rock alternatif Arcade Fire, qui sortira pour la première fois depuis la première du film.

Le film présenterait une vision dystopique sur le futur proche dans lequel un homme en instance de divorce (Joaquin phénix) acquiert un nouveau système d’exploitation d’intelligence artificielle (voice of Scarlett Johansson) avec qui vous établissez une relation d’amitié qui évolue au point qu’elle pourrait être considérée comme une véritable relation sentimentale.

Malgré le grand succès du film, sa bande originale n’a jamais reçu de sortie officielle en format physique ou numérique, seuls certains de ses extraits étant disponibles sur le Web. Ce travail, qui a également reçu une nomination dans le Oscars, Il sera désormais disponible en format numérique, vinyle et cassette à partir du 19 mars.

Cette séquence comprendra 13 pistes accompagnées de nouvelles illustrations originales créées exclusivement pour cette version. « Il y a une mystérieuse alchimie dans la façon dont le son et l’image fonctionnent ensemble, les notes et les humeurs changent et réagissent les unes aux autres comme un kaléidoscope », commentait-il. Gagner majordome de Arcade Fire c’est une déclaration.

Même en l’absence de visuels, l’image émotionnelle demeure. Nous espérons que vous aurez un moment de calme pour vous perdre dans la musique comme nous l’avons fait en l’écrivant et en l’enregistrant.

Pallett ajoute que le groupe tient des discussions sur le lancement de la bande originale depuis un an en collaboration avec Jonze, alors ils auraient demandé votre collaboration pour finaliser l’affaire.

«Il semblait que la bande originale était initialement prévue pour se connecter aux aspects de science-fiction de l’histoire, mais Pointe il a ressenti le besoin de changer la musique pour souligner son côté romantique », conclut-il.

Actuellement, Arcade Fire a présenté des indices de sortie de nouvelle musique en 2021. Gagner majordome Il s’assurerait d’avoir écrit « deux ou trois albums » pour le groupe pendant le lock-out dû à la pandémie.