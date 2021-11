Heo Sung-tae, l’acteur de « Squid Game » qui a déjà joué Goku

Parler de « Le jeu du calmar » et « Dragon Ball« Fait référence à deux productions asiatiques qui, à l’époque, ont brisé les schémas. Il n’y a aucun point de comparaison entre l’un et l’autre ; Mais ce que peu de fans de la série Netflix savaient, c’est que l’un des personnages de cette fiction avait un passé éphémère lié à la série Akira Toriyama. Voici comment l’acteur coréen Heo Sung-tae a joué Goku.

Dans la fiction de la plateforme de streaming, Heo Sung-tae joue Deok-soo, un gangster à la pensée machiavélique, le même qui le conduit à accomplir toute action en son pouvoir pour survivre. Ce qu’il ne remarqua pas, c’est que pour atteindre la dernière ligne droite, il devait affronter son propre apprenti.

Il convient de noter qu’avant même d’atteindre la gloire, l’acteur sud-coréen était engagé dans d’autres choses qui n’étaient pas liées au jeu d’acteur, comme travailler dans le département de planification et de coordination d’une organisation de construction navale. Un certain temps a également été consacré à la vente de téléviseurs.

HEO SUNG-TAE, L’ACTEUR DE « THE SQUID GAME » QUI A JAMAIS FAIT GOKÚ

Sung-tae a montré sa passion et son amour pour le métier d’acteur dès son plus jeune âge. C’est précisément à ce stade de sa vie qu’il s’est lié avec le super sayayin le plus célèbre de toute l’histoire de l’anime : Goku. À l’âge de 13 ans, l’acteur coréen a joué le bien-aimé « Kakaroto » dans un film non officiel intitulé « Bol Deuraegon : Ssawora Son O-gong, igyeora Son O-gong”.

Heo Sung-tae dans le rôle de Goku (Photo : Dragon Ball)

La représentation de Goku par Heo Sung-tae n’a pas immédiatement commencé sa carrière d’acteur. L’artiste coréen a dû attendre encore quelques années pour qu’en 2012 il commence tout juste à prendre de l’importance à l’écran. À 44 ans, il s’est fait connaître avec ce qui en 2021 est la série la plus regardée de l’histoire de Netflix.

Sung-tae se démarque par sa participation à la série « Gwimul » et le film « L’empire des ombres”. Bien qu’il ait commencé à agir très tard, la reconnaissance est venue rapidement. Au cours de cette période, il a remporté quelques nominations pour des prix de l’industrie en Corée. Les critiques affirment que «Le jeu du calmar« Sera de tremplin pour que votre carrière continue à prendre de l’ampleur.

L’acteur sud-coréen a acquis une renommée internationale après sa participation à « The Squid Game » (Photo : Heo Sung-tae / Instagram)

PRODUCTIONS O HEO SUNG-TAE A PARTICIPÉ