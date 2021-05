Hentai vs Evil n’est pas le match que nous attendions sur PS5, PS4

Bon, il est temps d’admettre: lequel de vous a beaucoup demandé cela? Hentai contre le mal arrive sur PlayStation 5 et PS4 ce jeudi pour 9,99 €, réalisant les rêves de quiconque s’est demandé si le hentai ou le mal littéral était meilleur. De quel côté êtes-vous alors? Peut-être que la bande-annonce intégrée ci-dessus peut vous donner une meilleure idée si vous êtes coincé dans votre choix.

Les dames d’anime légèrement vêtues semblent être présentées comme étant du bon côté ici, avec des images ne les dépeignant que comme celles qui abattent des faucheurs, des zombies et des monstres sinistres. Un communiqué de presse se lit comme suit: « Hentai vs. Evil est une aventure pleine d’action à travers de vastes scènes de monde ouvert où l’horreur de survie est équilibrée par une présentation légère de » service aux fans « . Chaque héroïne jouable est entièrement personnalisable, de la forme du corps et de la coiffure aux vêtements et accessoires . Plusieurs modes de jeu et paramètres de difficulté permettent aux joueurs de décider de leur approche des missions, offrant une valeur de rejouabilité suffisante pour prendre les armes contre des démons, des orcs et des hordes de zombies. «

Il y aura trois personnages jouables, tous entièrement personnalisables. On dit que les étapes sont assez ouvertes, il y aura beaucoup d’armes différentes à exploiter, et les power-ups « font en sorte qu’aucun waifu ne soit laissé pour compte ». Ce sont les mots du communiqué de presse, pas les nôtres. Donc, bien que « Evil » ne soit pas réellement jouable, de quel côté soutenez-vous? Hentai ou mal? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous.