HenryCavillSuperman: la campagne née après le limogeage d’Henry Cavill

Confirmé: Henry Cavill ne jouera plus à Superman. La nouvelle qui avait retenti depuis le début de l’année, curieusement, a finalement été consommée à l’occasion du 38e anniversaire de l’acteur. Ce mercredi, on a appris que Warner Bros travaillait déjà sur un remplaçant et la situation est tombée comme un seau d’eau froide pour les fans de DC Comics. Sa réaction a été immédiate et Ils ont déjà lancé une campagne pour demander sa réintégration. Vue!

#HenryCavillSuperman est le hashtag utilisé par les fans pour montrer leur mécontentement face à la décision et exiger que les Britanniques ne soient pas licenciés. Ils ont même ouvert une pétition sur Change.org pour exprimer leur soutien à l’acteur.. Les commentaires soulignent que Cavill est le candidat idéal pour jouer le super-héros, même si le producteur veut le changer pour Steven Caple Jr., JD Dillard, Regina King ou Shaka King.







La nouvelle a intensifié la confrontation que de nombreux fans de DC ont eue avec Warner Bros depuis la première de Justice League de Zack Snyder. Ils demandent la réédition du Snyderverse, mais ils ne sont pas écoutés par la société et en fait ses dirigeants ont déjà prévenu qu’il y aura «tolérance zéro» face à l’insistance excessive des fans.

Depuis qu’il a joué Clark Kent au Homme d’acier En 2013, Henry a été classé parmi les surhommes préférés de tous les temps. Les artistes précédents étaient: Kirk Alyn (1948-1950), George Reeves (1951-1954), Christopher Reeve (1978-1987), Brandon Routh (2006, 2019-2020), Dean Caïn (1993-1997) Tom Welling (2001-2011, 2019) et Tyler Hoechlin (2016-2019, 2021-présent).

Maintenant, Warner Bros cherche à lancer le tableau et à embaucher un acteur noir pour le personnage. « Cela ne me dérange pas qu’il y ait un Superman noir à cause de l’idée que j’ai de Superman. Cela me dérange parce que cela signifie jeter Henry Cavill par la porte arrière », était le ton des commentaires des fans irrités par le licenciement de Cavill.

Réactions au licenciement d’Henry Cavill de Superman