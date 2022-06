Henry Winkler se tient aux côtés de Fonzie sautant le requin les jours heureux

Lorsque l’on parle de télévision, la célèbre phrase « sauter le requin » est généralement considérée comme une mauvaise chose, décrivant généralement un moment charnière qui se produit dans une émission de télévision qui le change à jamais pour le pire. Ses origines remontent à un épisode de la sitcom classique Jours heureux qui comportait Henri Winkler en tant que personnage le plus cool de l’histoire de la télévision, Arthur « The Fonz » Fonzarelli. Dans l’épisode de la saison 5 « Hollywood: Part 3 », diffusé à l’origine en 1977, Fonzie saute littéralement un requin avec des skis nautiques après avoir été mis au défi de le faire, se sentant trop fier de lui pour refuser la cascade dangereuse.

Au cours des années suivantes, les critiques et les téléspectateurs ont associé « sauter le requin » aux plus grandes erreurs créatives commises par les auteurs de séries télévisées. Revenant sur les origines de la phrase et son implication personnelle, Winkler a parlé du trope dans une nouvelle interview sur Le spectacle Rich Eisen. Winkler a expliqué que l’idée est venue du Jours heureux des scénaristes mettant la scène dans le scénario après avoir appris qu’il était un skieur nautique expérimenté. Il a mentionné ce fait aux créatifs de la série et avant qu’il ne le sache, la scène du saut de requin était dans la série.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Tout d’un coup, je fais du ski nautique. Nous avons arraché la doublure de la veste et j’ai fait tout le ski nautique sauf le saut. Ils ne m’ont pas laissé faire de cascade, parce que si tu te blesses , puis c’est ça. Je m’arrête sur la plage, je lâche la corde, je sors des skis, et je me dis : ‘Eyyy, regarde ça !’ Et je souris. Si vous regardez la scène, la moitié de ce sourire est le Fonz qui dit: « Hé, je l’ai fait. » Et l’autre moitié, c’est Henry qui dit : « Je n’arrive pas à croire que tu l’aies fait ! » »

Happy Days a inspiré la phrase célèbre

Winkler explique ensuite comment l’expression réelle « sauter le requin » a été spécifiquement inventée par le diffuseur Jon Hein et son colocataire dans les années 1980; Hein a ensuite créé le site Web JumpTheShark.com, qui a compilé des centaines d’exemples de fois où différentes émissions de télévision avaient « sauté le requin », bien que le site ne soit plus en ligne et redirige désormais les utilisateurs vers le site Web officiel de TV Guide.

L’expression est devenue un phénomène de la culture pop, mais cela n’a jamais dérangé Winkler qu’il ait continué à attirer l’attention sur son propre moment de saut de requin, même si c’est principalement parce qu’il pense qu’il avait fière allure en le faisant. Il souligne également le succès continu de Jours heureux après cet épisode pour démontrer que cela n’a pas nui à la sitcom d’inclure cette scène, même si cela a inspiré une phrase à connotation négative.





« Les gens disent, ‘Comment avez-vous ressenti, que cette phrase, sauter le requin (a décollé)?’ A chaque fois qu’ils en parlaient, et c’était dans le journal, ils avaient une photo de moi en train de faire du ski nautique. A cette époque, j’avais de belles jambes. Alors, je m’en foutais une minute. des années après ça, qu’est-ce que ça m’importait qu’il y ait une phrase?

Peut-être que la seule personne qui peut s’en tirer efficacement en sautant le requin, même si c’est fait littéralement, est le Fonz.