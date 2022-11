Henry Winkler dit qu’il est un « imbécile » pour avoir refusé le rôle de Grease de John Travolta

Pour l’acteur Henri Winkler, Danny Zuko est le rôle qui s’est échappé. Bien qu’il puisse être vu ces jours-ci dans son rôle gagnant d’un Emmy dans HBO BarryWinkler a fait irruption sur la scène il y a des décennies avec sa performance inoubliable en tant que gars le plus cool de la télévision, Arthur Fonzarelli de Jours heureux. Le portrait est l’un des plus mémorables de tous les personnages graisseux qui aient jamais été joués, mais à cause de cela, Winkler a raté un autre rôle qu’il regrette maintenant.





Dans une nouvelle interview avec Chris Wallace pour CNN, Winkler dit qu’il a refusé le rôle de Danny Zuko, l’adolescent graisseur joué par John Travolta, dans le film musical à succès Graisse. À l’époque, Winkler s’inquiétait du typage après avoir joué un personnage assez similaire dans le Fonz. Maintenant, l’acteur se rend compte qu’il aurait dû accepter le rôle de toute façon, compte tenu du succès retentissant Graisse s’avérerait être.

« Je suis un sacré imbécile », a déclaré Winkler, via le NY Post. « Je n’ai réalisé que des années plus tard. J’ai pensé, j’ai joué au Fonz, je ne veux plus le refaire. »

En pensant aux profits perdus, il a ajouté : « Je rentre chez moi… et je prends un coca light. John Travolta, qui a fait le film, rentre chez lui et achète un avion. »





Henry Winkler aurait pu jouer dans Grease

Graisse a été publié en 1978 par le réalisateur Randal Kleiser. Avec John Travolta dans le rôle de Danny Zuko, le film mettait en vedette Olivia Newton-John dans le rôle de son amoureuse Sandy Olsson. Ce fut un succès instantané au box-office, devenant à l’époque le film musical le plus rentable jamais sorti. L’officiel Graisse La bande originale a connu un succès similaire, se classant comme le deuxième album le plus vendu de l’année. Il a engendré une franchise, qui comprend une suite de film ainsi que des retombées prévues qui sont actuellement en préparation chez Paramount +.

Les choses ont assez bien fonctionné pour Winkler. Il continuerait à avoir des rôles mémorables dans d’autres films, ayant récemment joué dans Wes Anderson’s La dépêche française ainsi que la fonctionnalité de super-héros Adam noir avec Dwayne « The Rock » Johnson. Sur le petit écran, Winkler a remporté un Emmy pour son rôle dans la série à succès Barry. Winkler fournit également un travail de voix off pour la nouvelle série Disney + Monstres au travail. Pendant ce temps, Winkler devrait également jouer dans la prochaine série limitée Roi Rex à HBO sous la direction de son fils Max Winkler.