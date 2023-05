Henry Winkler dit que le rôle de Barry a fait de lui un meilleur acteur et se souvient du dernier jour sur le plateau

Vente-unique.com Colonne de douche hydromassante thermostatique à leds FELICITA - 20*165cm - Noir

La marque SHOWER&DESIGN,; spécialiste de la salle de bain, met à votre disposition des produits de haut de gamme et très tendances au meilleur prix. SHOWER&DESIGN; se différencie par une recherche permanente de la satisfaction client ainsi que par la qualité et l'ésthétisme de ses produits. Ces derniers sont étudiés pour être en adéquation avec les nouvelles tendances du marché. Caractéristiques techniques : Mitigeur thermostatique pour un réglage de la température au degré près Pomme haute : pommeau grand diamètre avec fonction pluie tropicale grâce à 50 micro-jets Pommeau à main 2 zones de 50 micro-jets pour un massage complet et agréable Eclairage par LED, fonctionnant par batterie et interrupteur. Pile R6. Pour les allumer, un bouton poussoir est situé au dos de la colonne Panneau : acier inoxydable Accessoires : aluminium Flexible : 1,5 mètres Flexibles d'alimentation à l'arrière fournis Dimensions : L20 x H165 cm Disponible en 2 coloris: Argent et Noir Installation facile : Facilité de montage Conditions d'installation : Hauteur sous plafond minimum : 2 mètres Pression de service minimum : 2 bars Pression de service maximum : 5 bars Débit minimum : 20 litres/min Température maximum d'eau chaude : 50° Ecart de pression maximum de 1 bar entre eau chaude et eau froide Fonctionne sur batterie 2 piles R6 (non fournies). Garantie pièces : 2 ans structure et pièces. Le délai de livraison de ce produit vous sera confirmé dans votre panier. A propos de SHOWER DESIGNLa marque de salle de bain tendance qui coule de source ! Avec ces meubles de salle de bain design, il est temps de vous chouchouter dans une salle d'eau où vous vous sentez bien, c'est la promesse de Shower & Design. Jetez-vous à l'eau !SpécificitésAcier inoxydable : l'aussi appelé "inox", l'acier inoxydable est reconnu pour sa grande résistance aux chocs au vieillissement ainsi qu'à la corrosion. Il possède la meilleure résistance au feu de tous les matériaux métalliques. Il est aussi hygiénique et facile d'entretien. Sa résistance à la corrosion lui permet de résister aux agressions des graisses alimentaires et vous pouvez le passer au lave-vaisselle. Pour finir, l'inox est recyclable à l'infini : inaltérable, il n'a aucun impact sur l'environnement.