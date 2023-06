Henry Winkler de Barry explique les actions de son personnage lors de la finale de la série

Barryla comédie dramatique policière très acclamée dirigée par Bill Hader, a finalement conclu après avoir couru pendant près d’une demi-décennie. Il a laissé au public une fin pleine de suspense et intense. Hader a même admis que la fin originale était beaucoup plus sombre.





Le dernier épisode est l’aboutissement de la tension qui s’est accumulée entre le maître et l’élève tout au long de la série. Le résultat a été la décision bouleversante du personnage de Winkler de mettre fin à la série d’activités criminelles de Barry.

Barry suit l’histoire du personnage de Bill Hader, Barry Berkman, et de son entraîneur par intérim, Gene Cousineau, joué par le légendaire Henri Winkler. Dans la série, Barry était un ancien marine devenu tueur à gages qui essaie de trouver son but et d’appartenir à une classe d’acteurs dirigée par Cousineau. Malgré tous les efforts de l’entraîneur, le passé de Barry ne le laisserait pas simplement vivre une vie paisible. Son passé ne cesse d’éclipser sa volonté d’une vie meilleure et normale. Souvent, cela se traduit par des crimes commis par Barry au cours de l’émission.

Henry Winkler, dans une récente interview avec Deadline, a mis en lumière le moment déterminant que son personnage, Cousineau, a finalement cassé. Le point de basculement s’est produit lors d’une scène d’hôtel où Cousineau a été confronté et qualifié de menteur par des personnes qui, selon lui, lui faisaient confiance.

« Le truc, c’est que j’étais déjà dans un état, et je devais être dans un état pour ne pas avoir la moindre idée d’où j’étais dans le temps et dans l’espace. Je pense que j’ai craqué dans la scène de la chambre d’hôtel quand j’y ai pensé allait être Mark Wahlberg, et tous ces gens ont dit: « Eh bien, nous ne vous faisons pas confiance. Nous ne vous croyons pas, et vous êtes un menteur, et vous [killed Janice Moss].” Mon incapacité à parler, pour un type très verbal, je pense que tout était dit.

Winkler a expliqué plus en détail l’état mental de son personnage lors de la finale. Lorsque Cousineau s’est retrouvé chez lui, il a senti son monde se réduire à un seul objectif – l’homme qui avait rendu sa vie insupportable. Winkler a décrit la perception de soi de Cousineau, comparant son esprit à une maison de miroirs, ne voyant que lui-même et la trahison de son «fils», Barry.

Barry, à la recherche d’une figure paternelle, en a trouvé une à Cousineau. Cependant, la relation a pris une tournure sinistre lorsque la petite amie de Cousineau, Janice Moss, a découvert l’implication criminelle de Barry, qui a finalement conduit à sa mort aux mains de Barry, laissant Cousineau dévasté.

Un autre personnage essentiel était Fuches, interprété par Stephen Root, l’oncle de Barry et l’homme chargé de l’introduire dans le monde du meurtre à forfait. Les tentatives désespérées de Barry pour impressionner Fuches, même au détriment de son propre bien-être, ont démontré son désir continu d’avoir une figure paternelle. Cependant, au fur et à mesure que la série progressait, l’attitude de Barry envers Fuches a changé, reflétant son indépendance et sa désillusion croissantes.

Ironiquement, c’est l’amour qui a scellé le destin de Barry. S’évadant de prison, Barry a cherché Sally, son intérêt romantique, dans l’espoir de fuir ensemble. Un saut dans le temps de huit ans a révélé qu’ils avaient un fils ensemble, mais malgré ses tentatives de se libérer d’un cycle de relations abusives, Sally n’a pas pu rompre ses liens avec Barry. Cela l’a conduite sur un chemin de regret et une vie irrévocablement liée à celle de Barry. La série a atteint son apogée lorsque Barry, à la recherche de sa famille, a rencontré un Cousineau dévasté, prêt à affronter sa trahison.