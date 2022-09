Henry Silva, « dernière étoile survivante » de l’original « Oceans Eleven », décède à 95 ans

Henry Silva, un acteur au look saisissant qui jouait souvent des méchants et avait des crédits dans des centaines de films dont « Ocean’s Eleven » et « The Manchurian Candidate », est décédé mercredi de causes naturelles à la Motion Picture and Television Country House and Hospital de Woodland Hills, en Californie, a confirmé son fils Scott. Il avait 95 ans.

L’un des rôles les plus mémorables de Silva est venu dans le thriller classique de John Frankenheimer « The Manchurian Candidate » (1962), dans lequel il a joué Chunjin, le domestique coréen de Raymond Shaw de Laurence Harvey – et un agent pour les communistes – qui s’engage dans un passionnant, bien – bataille d’arts martiaux chorégraphiée avec le Major Bennett Marco de Frank Sinatra dans l’appartement de Shaw à New York.

Silva est apparu dans un certain nombre d’autres films avec Sinatra, y compris l’original « Ocean’s Eleven » (1960) avec Dean Martin et Sammy Davis Jr., où il était l’un des 11 voleurs, et 1962 Western « Sergeants 3 .”

Sa mort a été signalée pour la première fois par la fille de Dean Martin, Deana Martin, qui a écrit sur Twitter, « Nos cœurs sont brisés par la perte de notre cher ami Henry Silva, l’un des hommes les plus gentils, les plus gentils et les plus talentueux que j’ai eu le plaisir d’appeler mon ami. Il était la dernière star survivante du film original Oceans 11. Nous t’aimons Henry, tu vas nous manquer.

Plus tard, il est apparu dans le véhicule de Burt Reynolds « Sharky’s Machine » (1981), le film de Chuck Norris « Code of Silence » (1985), le film de Steven Seagal « Above the Law » (1988), « Dick Tracy » de Warren Beatty ( 1990) et « Ghost Dog: The Way of the Samurai » de Jim Jarmusch (1999); La dernière apparition de Silva à l’écran était une apparition dans le remake « Ocean’s Eleven » en 2001.

Un article de 1985 de la journaliste de Knight-Ridder Diane Haithman intitulé « Henry Silva : l’acteur que vous aimez détester » commençait ainsi : « Son visage apparaît à l’écran. Un visage avec des pommettes saillantes et saillantes et un petit nez émoussé, un visage qui semble avoir été taillé dans de l’acier et qui est toujours derrière une arme à feu. Et des yeux qui ne voient que la prochaine victime. Yeux froids. Les yeux d’un psychopathe. Il n’a pas besoin de dire un mot avant que vous sachiez que vous le détestez. … Silva a fait toute sa carrière avec ce visage (qui, soit dit en passant, a l’air paternel hors caméra).

Henry Silva sur le tournage du film « The Secret Invasion » en 1964. Archives de Michael Ochs / Getty Images

Silva a déclaré à Haithman que grandir à Spanish Harlem l’avait aidé à se préparer aux types de rôles qu’il jouerait plus tard dans les films. « ‘J’ai vu beaucoup de choses à Harlem’, se souvient-il avec un accent riche de ses origines new-yorkaises. « C’était le genre d’endroit où si vous viviez dans un pâté de maisons et que vous vouliez aller à quelques pâtés de maisons, vous deviez emmener quelques gars avec vous, sinon vous vous feriez botter le cul. » «

Parlant de sa carrière, l’acteur a confié au journaliste : « ‘Je pense que la raison pour laquelle je n’ai pas disparu (en tant que « heavy » populaire) est que les heavy que je joue sont tous des leaders. Je ne joue jamais rien de fade. Ce sont des rôles intéressants, car quand vous quittez le théâtre, vous vous souvenez de ce genre de gars. ”

Silva a d’abord fait forte impression en tant qu’homme de main du méchant de Richard Boone dans le western « The Tall T » de Budd Boetticher en 1957, avec Randolph Scott. Il est également apparu dans des westerns, notamment « The Law and Jake Wade » (il a joué Rennie, l’un des voyous confédérés dirigé par Richard Widmark) et « The Bravados ».

Dans « A Hatful of Rain » de Fred Zinnemann (1957), mettant en vedette Don Murray et Eva Marie Saint, il jouait Mother, le fournisseur du pitoyable toxicomane à la morphine de Murray; Silva avait créé le rôle de Mother en 1955-56 dans la production originale de Broadway de la pièce sur laquelle le film était basé dans laquelle Ben Gazzara et Shelley Winters jouaient le rôle principal.

Dans Audrey Hepburn-Anthony Perkins véhicule « Greens Mansions » (1959), il incarne le fils diabolique du chef d’une tribu primitive dans la jungle vénézuélienne ; il a également joué un Amérindien dans « Five Savage Men » (1970) et « Sergeants 3 » (1962).

Silva a joué le rôle principal dans le drame policier de 1963 « Johnny Cool », dans lequel son personnage assassine des patrons de la mafia afin de prendre le contrôle de son propre empire. Il a également interprété le personnage principal, un agent secret japonais joué auparavant par Peter Lorre, dans « Le retour de M. Moto » en 1965.

Henry Silva assiste aux Golden Boot Awards qui ont eu lieu au Beverly Hilton Hotel le 12 août 2006. Frazer Harrison/Getty Images

Selon un article sur le site Web Cool Ass Cinema, « les talents de Silva en tant qu’homme de premier plan n’ont pas été pleinement appréciés jusqu’à ce qu’il se rende en Europe, où les cinéastes italiens ont mis à profit son visage aux yeux fous et intenses après une performance fougueuse et époustouflante. dans le passionnant « The Hills Run Red » de Carlo Lizzani (1966). « Silva a vraiment trouvé sa vocation dans les thrillers d’action européens, comme en témoigne le thriller politique tendu d’Emilio Miraglia » Assassination « (1967) », où il renaît avec une nouvelle identité, Chandler, formé comme assassin politique et utilisé pour vaincre un syndicat international du crime. . L’acteur a joué l’année suivante pour Miraglia dans « The Falling Man », dans lequel il a joué un flic accusé d’avoir tué un informateur de la police.

Silva est devenue encore plus occupée dans les années 1970, jouant des clients coriaces des deux côtés de la loi dans des films réalisés en Europe. Il a eu des rôles de premier plan, a déclaré Cool Ass Cinema, « dans deux des œuvres les plus accomplies de Fernando Di Leo – » Manhunt « (1972) et » The Boss « (1973) – les deuxième et troisième de sa trilogie Mafia qui a commencé avec le superbe genre classique ‘Milan Calibre 9’ (1972). Dans « Manhunt », Silva et Woody Strode ont joué les assassins américains pour faire taire un proxénète accusé à tort de la disparition d’une cargaison d’héroïne ; « The Boss » a vu l’une des meilleures performances de Silva, jouant un tueur à gages travaillant pour un mafieux. « Son rôle ici », a déclaré Cool Ass Cinema, « a défini le personnage signature de Silva comme une présence infaillible, presque indestructible, au comportement cool et calculateur. »

Parmi les autres crédits européens des années 70, citons le drame policier brutal d’Andrea Bianchi « Cry of a Prostitute », « Almost Human » d’Umberto Lenzi, « Manhunt in the City » et « Free Hand for a Tough Cop », « Weapons of Death » et enfin « Crimebusters » de 1979. « Manhunt in the City » a montré un côté un peu plus vulnérable de Silva en tant qu’homme ordinaire poussé à se venger lorsque la loi ne punit pas les assassins de sa fille.

Dans les années 1980, il a parfois montré un côté humoristique en apparaissant dans des rôles parodiant son travail antérieur, comme dans « Cannonball Run 2 ».

Silva est née à Brooklyn et a grandi à Spanish Harlem. Selon le livre « Hispaniques à Hollywood », ses parents étaient italiens et portoricains. Il a quitté l’école à l’âge de 13 ans et a commencé à suivre des cours d’art dramatique tout en subvenant à ses besoins en tant que lave-vaisselle et éventuellement serveur. Silva a auditionné pour l’Actors Studio en 1955; il était l’un des cinq étudiants acceptés parmi 2 500 candidats.

Il avait fait ses débuts à la télévision au « Armstrong Circle Theatre » en 1950 et ses débuts sur grand écran, non crédités, dans le film d’Elia Kazan de 1952 « Viva Zapata! » avec Marlon Brando.

Silva s’est mariée deux fois dans les années 1950; son troisième mariage, avec Ruth Earl, a duré de 1966 jusqu’à leur divorce en 1987. Il laisse dans le deuil deux fils, Michael et Scott.