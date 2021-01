Henry Mosse and the Wormhole Conspiracy est une étrange aventure de science-fiction à venir sur Steam plus tard cette année

Bad Goat Studios a créé un jeu d’aventure point and click de science-fiction unique qui sortira l’année prochaine. Henry Mosse et le complot de Wormhole est une histoire de passage à l’âge adulte pour les joueurs car elle suit les aventures de Henry Mosse. Renseignez-vous sur son entreprise familiale et observez-le se retrouver lentement au centre d’une conspiration au niveau cosmique.

Entrez dans un dessin animé de type bande dessinée avec une aventure comique tout en profitant des frissons et de l’excitation de l’enfance. Regardez votre score interactif augmenter alors que vous essayez lentement chaque détail et option de cette aventure unique. C’est un titre point and click, alors attendez-vous à des énigmes et à des tonnes de réflexion, mais l’histoire est assez facile à suivre.

Rejoignez Henry Mosse dans une aventure point and click unique et saine qui emmène les joueurs dans les profondeurs de l’espace. Affrontez un mal cosmique et apprenez l’héritage de votre famille et la vérité derrière ce qu’ils font dans la vie. Il s’agit d’une histoire sur le fait de grandir et de devenir majeur alors que vous découvrez un univers plus large et plus dangereux.

Le terrien adolescent Henry Mosse est un étudiant normal qui a des devoirs, des tâches ménagères et un travail à temps partiel. Il passe son temps à aider sa mère Seren à gérer l’entreprise familiale: Mosse Family Supplies. Pourtant, comme beaucoup d’enfants de son âge, Henry aspire à une vie dans les étoiles et à un monde de renommée qui ne demande qu’à être revendiqué.

C’est alors qu’une opportunité commerciale unique conduit sa famille au mystérieux Cape CooCoo. Là, ils se retrouvent au centre d’une conspiration cosmique massive et une aventure sauvage se met aussitôt en marche.

Le jeu est rempli d’énigmes qui offrent des tonnes d’options différentes. Selon le style de jeu d’un individu, cela dépend de la façon dont il résoudra quoi que ce soit dans ce monde. Pour rendre les choses plus intéressantes, l’histoire et le chemin réagissent aux actions du joueur et continuent d’évoluer au fil du temps.

Profitez d’une expérience de jeu entièrement exprimée, remplie de PNJ, de gadgets utiles et même de mise en évidence d’objets. Si vous êtes bloqué, n’hésitez pas à activer la fonction d’indication et à obtenir un léger avantage sur ce qui est cliquable ou non.

L’animation unique, le style cartoon et les cinématiques incroyables transporteront les joueurs dans une époque plus jeune. Il s’agit d’une aventure vraiment magique qui tire parti de son interactivité pour un point final de narration meilleur et plus fort.

Henry Mosse et le complot de Wormhole devrait sortir le 4 février 2021.