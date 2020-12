Henry Golding, star des yeux de serpent, explique à quoi s’attendre du spin-off de GI Joe

Alors que la popularité du GI Joe La franchise a diminué au fil du temps, même ceux qui ne sont pas fans conviennent que le personnage de la série connue sous le nom de Snake Eyes est assez génial. On sait très peu de choses sur Snake Eyes au-delà du fait qu’il est un ninja qui utilise des mitraillettes (c’est tout ce que vous devez savoir pour tomber amoureux de lui). Mais cela est sur le point de changer avec son prochain film solo Œil de vipère, avec Henry Golding dans le rôle principal. Selon l’acteur, le film mettra en lumière le passé complexe de son personnage.

« Ce à quoi les fans peuvent s’attendre de Snake Eyes: GI Joe Origins est à l’origine de Snake Eyes. Vous voyez ses faiblesses, vous voyez ses défauts, vous le voyez essayer de faire amende honorable pour des décisions qui n’étaient peut-être pas aussi savoureuses que vous le feriez imaginez. Vous voyez un lien entre les frères, vous voyez le frisson de créer une équipe et de vaincre les obstacles devant vous. Et vous avez vraiment la chance de voir des scènes de combat vraiment cool, qui se sont entraînées et ont fait botter le cul, et elles ont été phénoménal. »

La dernière fois que les fans ont pu voir une version en direct de Snake Eyes, c’était dans le film de 2009 qui n’a pas été bien reçu. G.I. Joe: L’élévation du cobra, et la suite de 2013 G.I. Joe: Retaliation. Selon Henry Golding, l’équipe derrière son film voulait s’assurer que les fans savaient que cette nouvelle version de Snake Eyes est une toute autre bête de la version précédente, et une façon importante de le faire est de se concentrer sur les personnages plutôt que sur des explosions aléatoires.

« Vous devez faire comprendre aux fans que c’est ce qui rend cela différent des autres itérations. Comment ces scènes d’arts martiaux sont si centrales dans tout le tissu de l’histoire. Dans les autres itérations, elles étaient secondaires. Il y avait beaucoup de véhicules et d’explosions et toutes ces choses, et le fait de l’avoir au centre de l’expérience des arts martiaux et du conflit est que cela ramène tout aux personnages, et les personnages sont la seule chose qui vous tient vraiment à cœur. Je pense que c’est une chose importante que les spectateurs potentiels de ce film devraient savoir. «

Cool, donc on dirait que ce film dérivé de GI Joe n’aura pas beaucoup de poursuites en voiture ou d’explosions. Mais il y aura beaucoup de drames axés sur les personnages. Est-ce ce que veulent les fans d’un ninja vêtu de noir brandissant une mitraillette qui ne dit jamais un mot et n’enlève jamais son masque d’un film d’origine? Peu importe, c’est ce que nous obtenons. Et si le film réussit, nous devrions probablement nous préparer ensuite pour un drame intense et axé sur les personnages sur Cobra Commander dans le sens du récent Joker. Ou peut-être une histoire originale pour Roadblock.

Réalisé par Robert Schwentke, Origines de GI Joe: Snake Eyes met en vedette Henry Golding dans le rôle de Snake Eyes, Andre Koji dans Storm Shadow, Iko Uwais dans Hard Master, Úrsula Corberó dans la baronne et Samara Weaving dans Scarlett. Le film arrive en salles en octobre 2021. Cette nouvelle a d’abord été partagée à CinemaBlend.

Sujets: Snake Eyes, GI Joe