Henry Golding dirigera l’adaptation de Dean Koontz Thriller Series Nameless

Les fans de l’auteur Dean Koontz seront ravis de découvrir que sa série thriller Sans nom se dirige vers la télévision, la première adaptation d’une de ses œuvres depuis près d’une décennie. La série sera basée sur les 12 nouvelles publiées sous forme de livres électroniques publiés par l’écrivain via Amazon Publishing en 2019 et en juin de cette année, et sera dirigée par Henri Golding dans le rôle d’un homme sans mémoire. Les fous riches asiatiques L’acteur fera à nouveau équipe avec SK Global dans le cadre de son premier contrat de film et de télévision avec lequel il a signé plus tôt cette année.

Le rapport de Deadline déclare : « La série de 12 courts métrages de Koontz, publiée pour la première fois en 2019 sous le nom d’Amazon Original Stories, suit Sans nom, un homme qui – derrière un mur d’amnésie – ne se souvient de rien. Peut-être qu’il ne peut pas le supporter. Il ne connaît que la mission, assignée par une agence de l’ombre, et parcourt le pays en transformant les prédateurs en proies et en rendant la justice lorsque la loi échoue. Alors qu’il se déplace de ville en ville, la douleur de son passé ne peut pas le retenir, jusqu’à ce que des visions sombres et éclatées le conduisent vers sa plus grande épreuve à ce jour.

Dans un communiqué, Koontz a déclaré : « Je suis ravi d’avoir mon matériel entre les mains de producteurs aussi dévoués et accomplis, et quand j’ai entendu le nom d’Henry Golding, j’ai crié : « Oui ! M. Golding sera parfait et inoubliable en tant que Nameless.

Golding a ajouté : « J’ai longtemps été fasciné par l’idée de raconter un thriller mystérieux dans un format épisodique. Mais travailler avec le maître des thrillers à suspense – Dean Koontz’s Sans nom est au-delà de mes attentes. Porter cette série exceptionnelle à l’écran avec mes partenaires SK Global et Mazur Kaplan sera un voyage exaltant alors que nous cherchons à apporter une vision nouvelle et unique des personnages de Dean.

Alors que Golding a déjà un bon nombre de projets en production, notamment avec Dakota Johnson dans Jane Austen Persuasion, et le thriller Club des Assassins avec Sam Neill et Noomi Rapace, le projet lui-même est une rare adaptation d’une des histoires de Koontz compte tenu du catalogue de titres de l’auteur prolifique. Autrefois considéré comme un auteur d’horreur alternatif à Stephen King – dont le propre travail semble produire un flux infini d’adaptations télévisées et cinématographiques – Koontz n’a vu que 14 de ses romans et nouvelles adaptés à l’écran, sans compter une poignée de suites. Considérant qu’il est l’auteur de plus de 110 romans et de nombreuses nouvelles et nouvelles, qui se sont vendues au total à plus de 450 millions d’exemplaires, il est surprenant qu’une plus grande partie de son travail n’ait pas atteint le grand et le petit écran. Alors que certaines de ses premières adaptations n’ont reçu que des critiques mitigées, Sans nom pourrait bien lancer une nouvelle sélection d’œuvres de Koontz en cours d’adaptation à l’avenir.





Il n’y a pas de mot sur une date de sortie ou une plate-forme potentielle pour la série, mais elle sera produite par Sidney Kimmel, John Penotti, Charlie Corwin et Marcy Ross pour SK Global, Golding via Long House, et Paula Mazur et Mitchell Kaplan pour Mazur Kaplan.





