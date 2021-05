Henry Golding compare Snake Eyes à Mission Impossible et avertit que ce n’est pas un film de super-héros

le GI Joe les jouets et la franchise qui en résultent ont toujours semblé mûrs pour une série d’action réelle. Mais pour une raison ou une autre, les tentatives précédentes de faire des films basés sur GI Joe au mieux, les personnages ont été terne. Maintenant, Henry Golding devrait jouer dans un nouveau film d’origine pour probablement le Joe le plus populaire de tous les temps, le méchant silencieux Snake Eyes, dans Snake Eyes: GI Joe Origins. Golding a parlé à Collider du film à venir et des raisons pour lesquelles il présente plus de similitudes avec le Mission impossible franchise plutôt que des films de super-héros.

« Ce n’est pas un film de super-héros. Les gens doivent comprendre que ces personnages, l’univers de GI Joe, sont des gens normaux avec des compétences extraordinaires et qui y ont consacré leur vie. Donc, même l’action est tellement plus ancrée dans la réalité. Et quelqu’un a expliqué c’est fantastique. Ils sont comme, c’était comme un Mission impossible film. Une sorte d’étendue et de grandeur de tout cela et du monde dans lequel nous tournons, en particulier au Japon, c’est tellement ancré et comme si nous étions aspirés dans une réalité. Ce n’est vraiment, vraiment pas difficile à croire. Je pense donc qu’avec ce teaser, cela va littéralement laisser les gens saliver pour plus, alors j’ai hâte de sortir comme la bande-annonce complète. Et enfin en été, les gens peuvent entrer dans les cinémas. «

Dans Snake Eyes: Origines de GI Joe, Henry Golding joue le rôle du solitaire titulaire, qui rencontre un ancien clan ninja connu sous le nom d’Arashikage après avoir sauvé la vie de leur héritier présumé. En retour, les Arashikage invitent le personnage de Golding à s’entraîner avec eux et à lui apprendre les voies de l’assassin ninja.

Pendant l’entraînement, Snake Eyes devient rapidement ami avec l’assassin Storm Shadow, joué par Andrew Koji. Au fil du temps, cette amitié se transforme en une rivalité amère, car certains secrets sont révélés du passé de Snake Eyes qui le forcent à entrer en conflit avec les Arashikage. Selon Golding, la relation entre Snake Eyes et Storm Shadow continuera d’évoluer tout au long du film.

«Il y a un début où ils sont frères. Il y a un moment où ils sont des ennemis jurés. Il y a des moments où ils travaillent ensemble pour combattre un genre d’ennemi égal. . Et c’est encore une fois la grande chose à propos de l’histoire d’origine, c’est que nous arrivons à voir la base et à voir pourquoi elle est si chargée émotionnellement pour ces deux personnages et à quel moment cela tourne-t-il. «

Avec un peu de chance, Snake Eyes: Origines de GI Joe s’en sortira mieux que X-Men Origins: Wolverine, un film d’origine similaire pour le personnage le plus populaire d’une série bien-aimée qui était destiné à lancer une nouvelle franchise, mais qui a fini par s’éteindre au box-office.

Réalisé par Robert Schwentke, Snake Eyes: Origines de GI Joe met en vedette Henry Golding comme Snake Eyes, Andrew Koji comme Storm Shadow, Iko Uwais comme Hard Master, Úrsula Corberó comme baronne, Samara Weaving comme Scarlett, Haruka Abe comme Akiko et Tahehiro Hira comme Kenta. Le film arrive dans les salles le 23 juillet. Cela vient de Collider.

Sujets: Snake Eyes, GI Joe, Mission Impossible